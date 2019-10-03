"Зенит" обыграл "Бенфику" во втором туре Лиги чемпионов

"Зенит" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге переиграл "Бенфику" - 3:1.

Матч против "Бенфики" для "Зенита" и российского футбола имел важное значение. "Зенит" в случае успеха набирал четыре очка и повышал свои шансы на выход в плей-офф. Помимо этого, успех российского клуба давал бы столь необходимые очки для таблицы коэффициентов УЕФА.

"Зенит" начал матч активнее и чаще атаковал. Однако открыть счет удалось не после красивой комбинации - защитники гостей решили устроить перепасовку у своей штрафной, за что были наказаны. Магомед Оздоев перехватил мяч, и находившийся в штрафной Артем Дзюба из выгодной позиции не промахнулся. Еще отличиться в первом тайме не удалось, хотя российский клуб имел больше опасных моментов.

Во втором тайме "Бенфика" оживилась после двойной замены на 60-й минуте. Некстати травму получил Игорь Смольников и Сергею Семаку пришлось делать перестановки. И вышедший на замену Вячеслав Караваев стал соавтором второго мяча. После передачи Дзюбы он прорвался по флангу и прострелил вдоль ворот. Защитник "Бенфики" попытался спасти команду, но мяч после контакта с ним оказался в сетке.

Гости приуныли и пропустили еще раз. Это Сердар Азмун ворвался в штрафную и обведя всех по пути закатил мяч в сетку ворот. Все, на что хватило гостей - гол престижа. Его автором стал Рауль Де Томас.

В другом матче этой группы "Лион" на выезде одолел "Лейпциг" - 2:0. Таким образом у российского и французского клуба стало по 4 очка, у "Лейпцига" - 3, а в активе "Бенфики" - 0. В следующем туре "Зенит" отправится на матч в Германию.