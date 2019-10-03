Лидеры пяти стран рассказали о своем видении будущего мира

Тема Востока в широком смысле слова стала главной на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, где выступили с программными речами лидеры пяти государств - России, Азербайджана, Иордании, Казахстана и Филиппин. Владимир Путин заявил, что сирийское урегулирование может стать моделью решения кризисов, рассказал, как удалось избежать развала страны и победить международный терроризм в 90-е, а также предложил создать организацию по безопасности в Персидском заливе.

Все краски Востока и мировой порядок

В этот раз участники "Валдая" сосредоточились на теме Востока - географически и политически, причем не в теории, а на практике. В отличие от прошлых лет на форум, помимо президента России, приехали и другие главы государств - причем не бывшие, как раньше, а действующие и весьма влиятельные. Приглашения приняли все - отказов не было. Таким образом, удалось собрать всю палитру мнений Востока - от Евразии до Юго-Восточной Азии.

Разговор между лидерами пяти стран, представляющих регионы "большого" Востока, на сессии стал, по сути, разговором о взглядах на мир, где Восток выходит на новый уровень развития и, укрепившись экономически, требует участия в мировых политических процессах. Разные конфессии, размеры территорий и количество населения, свои представления о развитии, но главное, что поддерживают все высокопоставленные участники: разговор возможен только на равных. И это как раз та позиция Москвы, которой она придерживается при обсуждении контуров будущего мироустройства.

Примечательно, что каждый из лидеров в своем выступлении говорил о большой роли России в решении мировых проблем. Король Иордании назвал ее ключевой во многих регионах, президент Азербайджана заявил, что главный фактор того, что Россия вышла из тяжелейших испытаний и стала ведущей мировой державой - "фактор Владимира Путина", его мужество, решительность, мудрость и патриотизм. Глава Казахстана сказал, что Россия - великое государство, и в современном мире без ее конструктивного участия ни одна ключевая проблема решаться не может. "И в этом абсолютно ключевая заслуга принадлежит президенту Путину", - сказал он.

Тему Востока Владимир Путин назвал неисчерпаемой. "Сегодня Азия на всем громадном протяжении от Магриба и Ближнего Востока до Восточной и Юго-Восточной Азии возвращает себе естественное место в мировых делах", - подчеркнул российский лидер.

В регионе формируется более трети мирового ВВП, идут беспрецедентные интеграционные процессы. Принципы государственного суверенитета не противоречат открытости и глобализации, устойчивое развитие возможно на основе независимости и самостоятельности, а не обязательно отказа от них, и это Азия доказала, вошла в число экономических лидеров. И теперь стремится занять значимую роль и в политике.

"Глобальные проблемы без Азии просто невозможно решить", - уверен президент РФ. Во многом благодаря азиатским государствам мир стал многополярным. Но многополярность - не панацея. Тем более не значит, что острые вопросы в международных отношениях в одночасье будут сняты, заметил Путин.

Сценарий без мирового порядка таит в себе массу угроз. "Как бы сложно ни выстраивались отношения между государствами, мировой порядок, основанный на ключевой роли международного права, будет трансформироваться, но сохранится. Мы все будем работать над тем, чтобы его защитить", - подчеркнул президент РФ. Другой путь чреват глобальными катастрофами. "Без системности мирового порядка не обойтись", но нужна гибкость и нелинейность, способность учитывать разные ценностные системы, необходимость действовать сообща, "переступая через стереотипы и геополитические шаблоны", подчеркнул он.

Сирия как модель разрешения кризисов

Урегулирование в Сирии может стать моделью разрешения кризисов, заявил президент России. При начале операции в Сирии многие спрашивали, зачем это нужно, и есть ли понимание, "в какое осиное гнездо мы полезли", вспомнил он. А некоторые зарубежные партнеры еще и пытались мешать, противодействовать.

Главное, что было сделано, и прежде всего для нашей страны: "Мы нанесли поражение уже практически побеждавшему на территории Сирии террористическому интернационалу", - констатировал президент. "И предотвратили возвращение, инфильтрацию в нашу страну и в соседние государства... сотен, а может быть, в дальнейшем тысяч вооруженных головорезов", - сказал он.

Уровень насилия кардинально снизился, большая часть Сирии освобождена от террористов, удалось запустить внутрисирийский политический процесс вместе с партнерами по астанинскому формату при поддержке ООН. Для этого потребовалось наладить тесные рабочие контакты с Ираном, Турцией, Израилем, Саудовской Аравией, Иорданией, другими странами Ближнего Востока и США. Такой сложный дипломатический расклад еще несколько лет назад было трудно представить, заметил Путин.

Каждый из лидеров пяти стран, представляющих регионы "большого" Востока, говорил о большой роли России в решении мировых проблем

"Сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения кризисов", - считает президент. В которой работать будут дипломатические механизмы, а применение силы - крайнее исключение. "Ведь в Сирии мы столкнулись с попыткой создания целого террористического квазигосударства, с настоящей террористической армией", - заметил Путин. И сейчас время неординарных, нестандартных шагов и действий. Именно на основе таких подходов можно решать и другие проблемы в мире, убежден он. Среди них - ситуация на Корейском полуострове.

Как только США решились на прямой разговор, "отказавшись от привычной, порой весьма грубой, вплоть до оскорблений, риторики, сразу появилась и надежда на мирное урегулирование", - продолжил Путин, отметив смелость лидера США Дональда Трампа и его способность к неординарным шагам. "Многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали ее не иначе как изгоя", - констатировал он. А Трамп "смог преодолеть демаркационную линию непонимания и отчуждения".

"Именно на принципах взаимного сотрудничества, уважения, признания интересов всех сторон, отказа от разного рода шор и блоковой философии нужно и можно распутывать самые сложные конфликтные узлы", - убежден российский лидер. Это палестино-израильский, афганский конфликты, ситуация вокруг иранской ядерной программы.

Россия представила концепцию обеспечения коллективной безопасности в Персидском заливе, напомнил президент РФ и предложил "отложить в сторону накопившиеся предубеждения, взаимные претензии и фактически с чистого листа попытаться создать в этом регионе организацию по безопасности и сотрудничеству", где Россия, Китай, США, ЕС и Индия стали бы наблюдателями.

На вопрос, что делать дальше с сирийским конфликтом, Путин пояснил, что военными действиями решения достичь невозможно, и нужно заниматься политическим урегулированием, что Москва и делает. Идея формирования Конституционного комитета, кстати, родилась в Сочи, заметил он. Президент России также призвал не использовать сирийскую территорию в качестве площадки для противоборства.

Опасная черта 90-х и победа над терроризмом

Россия смогла избежать в 90-е гражданской войны и распада государства благодаря своему народу, его мужеству, трудолюбию и терпению, заявил Путин. "Накануне наступления 2000 года вышла моя статья "Россия на рубеже тысячелетий". Сделанный в ней тогда анализ состояния мира, перспектив развития, как мне кажется, в целом соответствовал реальности", - заметил он. Россия действительно пережила в 90-е один из самых трудных периодов в своей истории, констатировал президент.

"Наряду с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами мы еще и подверглись агрессии со стороны международного терроризма", - отметил Путин. "Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны - развал и распад государства. Угроза эта висела в воздухе и в большинстве своем люди ее чувствовали", - констатировал он.

"Мы тогда могли - конечно, это было абсолютно реально - погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственное единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики", - обрисовал ситуацию глава государства. "И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты", - сказал он.