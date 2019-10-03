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03.10.2019 13:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэры трех курортных городов Крыма сложили полномочия

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)

Депутаты местных советов трех курортных городов Крыма - Ялты, Судака и Алушты - удовлетворили заявления глав администраций об отставке. Соответствующие решения были приняты на сессиях.

Сегодня по собственному желанию пост покинул мэр Ялты Алексей Челпанов, который успел проработать на этой должности чуть больше года и четырех месяцев.

Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
Глава администрации Симферополя ушла в отставку

Выступая перед депутатами, он сообщил, что это было "непростое, но обдуманное" решение. И добавил, что вместе с руководством республики и местными властями ему удалось подготовить "фундамент для динамичного системного развития Ялты". Он отметил масштабный ремонт дорог, школ, детсадов, благоустройство пляжной территории и наведение порядка в земельной сфере. Экс-градоначальник выразил надежду, что благодаря принятому при нем генплану и правилам землепользования будет прекращена хаотичная застройка ЮБК.

- Это те основные задачи, которые ставило передо мной руководство республики, - сказал он. - После того, как они были выполнены, пришло время вернуться в Совет министров и продолжить работу в другой должности.

Исполнять обязанности сити-менеджера до назначения нового руководителя будет замглавы администрации Ялты Иван Имгрунт.

А накануне депутаты Алуштинского горсовета приняли отставку главы администрации Галины Огневой.

- Мое решение носило исключительно добровольный характер, - заявила она. - Возглавляя администрацию с 17 февраля 2017 года, мне не стыдно смотреть в глаза алуштинцам и гостям нашего города за командную работу, которая была проделана за более чем двухлетний срок.

При этом она не прочь снова попробовать свои силы на этом посту.

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- Чтобы отсеять домыслы и предположения, отмечу, как гражданин РФ я имею право принять участие в конкурсе на должность главы администрации, - подчеркнула Огнева. - Не исключаю возможности участия в конкурсной процедуре.

В этот же день сложил свои полномочия главы администрации Судака Андрей Некрасов. Обязанности мэра временно исполняет первый зам Алла Бобоустоева. Конкурс на замещение должности назначен на 24 октября.

Напомним, заявления "по собственному желанию" всем мэрам ранее рекомендовал написать глава Крыма Сергей Аксенов. Он обосновал это необходимостью формирования новой команды после выборов.

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