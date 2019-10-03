На Кубани спасатели ликвидировали последствия "аварии" поезда

На учебно-тренировочном полигоне РЖД в кубанском городе Тимашевске прошли масштабные учения МЧС. В мероприятии участвовали 400 человек и более сотни единиц спецтехники. Об этом сообщается на сайте Общественного Телевидения России (ОТР).

По легенде учений, пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. В результате катастрофы опрокинулось два вагона с людьми и загорелось несколько цистерн с бензином. Пострадали более 154 человек, 17 погибло. В ликвидации ЧС привлекли пожарный и аварийно-восстановительный поезда. Возгорание ликвидировали, всем пострадавшим на месте оказали первую помощь.

"Железная дорога проходит практически по всей территории Краснодарского края. Грузопоток очень значительный. Поэтому и неслучайно мы выбрали вот такой сложный вариант, когда есть пассажирский поезд и грузовой. Когда есть жертвы и пострадавшие", - рассказал врио начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Иван Лунев.

На мероприятии также отработали взаимодействие всех оперативных служб города и края: спасатели устраняли розлив химического опасного вещества, разобрали завалы, освободив из-под обломков пострадавшего, потушили цистерну. После ликвидации железнодорожной аварии к работе приступили энергетики. Они восстановили электроснабжение железнодорожного полотна.