На судоремонтном заводе в Севастополе загорелся ракетный катер ЧФ

На ракетном катере Черноморского флота, который проходит плановый ремонт в Севастополе, произошел пожар. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе 13-го судоремонтного завода ЧФ.

- При запуске одного из механизмов произошло возгорание на ракетном катере "Шуя", - рассказали в пресс-службе.

К тушению катера привлекалась пожарная техника, с помощью которой пожар потушен. В результате ЧП никто не пострадал.

- Задымление произошло в одном из кормовых отсеков катера Р-71 "Шуя", - уточнили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа. - Ущерб катеру не причинен. Судно сейчас проходит плановый ремонт без вооружения и экипажа.