Токаев: Казахстан считает себя транзитным мостом между Европой и Азией

Казахстан позиционирует себя как транзитный мост между Европой и Азией, заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Выступая на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Мировое устройство: взгляд с Востока", президент также отметил, что за последние десятилетие Казахстан инвестировал 30 миллиардов долларов в транспортную инфраструктуру. Он также добавил, что через Казахстан сегодня проходить пять железнодорожных и шесть автомобильных международных коридоров. "В современном мире транспортные услуги становятся приоритетными", - отметил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев принимает участие в пленарной сессии вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, его филиппинским коллегой Родриго Дутерте, а также лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и королем Иордании Абдаллой II.