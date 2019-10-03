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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Токаев: Казахстан считает себя транзитным мостом между Европой и Азией

Текст: Диана Ковалева ( Сочи)
Казахстан позиционирует себя как транзитный мост между Европой и Азией, заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Выступая на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Мировое устройство: взгляд с Востока", президент также отметил, что за последние десятилетие Казахстан инвестировал 30 миллиардов долларов в транспортную инфраструктуру. Он также добавил, что через Казахстан сегодня проходить пять железнодорожных и шесть автомобильных международных коридоров. "В современном мире транспортные услуги становятся приоритетными", - отметил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев принимает участие в пленарной сессии вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, его филиппинским коллегой Родриго Дутерте, а также лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и королем Иордании Абдаллой II.

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