В Крыму устроят налоговые каникулы для отелей

Крымское правительство подготовит изменения в республиканский закон о налогообложении, позволяющие предоставить налоговые каникулы некоторым отельерам. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Это стало возможным в связи с недавним внесением поправок в федеральное законодательство.

- В законе учтены предложения, разработанные министерством курортов и туризма республики, - рассказал Сергей Аксенов. - Мое обращение в правительство РФ об этом было поддержано министерством финансов РФ. На прошлой неделе Госдума приняла соответствующий закон. Теперь субъекты Российской Федерации смогут предоставлять налоговые каникулы индивидуальным предпринимателям и собственникам малых отелей и гостевых домов, оказывающим услуги сдачи мест для временного проживания.

По словам Аксенова, льготы планируется ввести уже в 2020 году.

Напомним, 29 сентября президент подписал федеральный закон о предоставлении налоговых каникул собственникам малых отелей.

Справка "РГ"

В РК работает около 4,5 тысячи мини-отелей и других малых объектов размещения. Из них в качестве индивидуальных средств размещения зарегистрировано около 1390.