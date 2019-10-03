Владимир Путин встретился с зарубежными лидерами в Сочи

На полях Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи президент России провел ряд отдельных встреч с коллегами - президентами Азербайджана, Казахстана, Филиппин и королем Иордании. Все эти лидеры приехали принять участие в дискуссиях клуба.

Владимир Путин назвал Филиппины важным партнером. "Во время вашего предыдущего визита в мае 2017 года вам пришлось срочно возвращаться на родину из-за терактов боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка. - Прим. "РГ")", - вспомнил он на встрече с Родриго Дутерте. С тех пор за два года удалось значительно снизить уровень террористической угрозы в стране и укрепить потенциал силовых ведомств, оценил российский лидер. Москва готова делиться своим опытом и наработками в области контртеррора, заметил он.

Путин оценил успех в торгово-экономическом сотрудничестве: вдвое увеличился товарооборот и превысил 1,2 млрд долларов. Но есть и серьезные резервы - российские компании готовы повысить объемы поставок энергоносителей, самолетов, транспортной, специальной техники. Россия заинтересована также в наращивании промышленной кооперации и налаживании сотрудничества в сфере мирного атома, исследовании космоса и использовании цифровых технологий.

"Иордания всегда была для нас очень важным партнером на Ближнем Востоке. Мы с вами в постоянном контакте", - заявил Владимир Путин на встрече с Абдаллой II. В прошлом году товарооборот увеличился в 3,8 раза. "Мы этому очень рады. Нам, безусловно, есть о чем поговорить - и в двустороннем плане, и по международным вопросам", - сказал он.

Президенты Азербайджана, Казахстана, Филиппин и король Иордании приехали принять участие в дискуссиях клуба

"Отношения между двумя нашими странами насчитывают уже 50 лет, но мы лично общаемся уже на протяжении почти 20 лет. Я думаю, что наши отношения основываются на честности и братских отношениях между нашими двумя странами", - отметил иорданский монарх. "Хотел бы также подчеркнуть роль России в нашем регионе. Без России многие вопросы - например, мирный процесс в Сирии, и другие вопросы - не смогли бы развиваться", - заявил Абдалла II. "Мы рады видеть такое сильное присутствие России и рады следовать вашим рекомендациям по многим вопросам, которые мы будем обсуждать сегодня", - заверил он.

На встрече с азербайджанским коллегой Владимир Путин отметил паузу в личных контактах, но добавил, что, несмотря на это, отношения между двумя странами развиваются успешно. "Укрепляются торгово-экономические связи, товарооборот составил в прошлом году 2,5 млрд долларов", - привел он цифры.

Российский лидер верит в хорошие перспективы. "Имею в виду планы, автор которых - президент Азербайджана в значительной степени, - уточнил он. - Мы со своей стороны делаем тоже все от нас зависящее, чтобы эти конкретные крупные проекты были реализованы". Путин также предложил поговорить о том, как складываются отношения по другим направлениям.

"Как вы отметили, мы уже какое-то время не встречались, точнее - четыре месяца, - подсчитал Ильхам Алиев. - Это достаточно большой срок, учитывая интенсивность наших контактов. В прошлом году между нами было проведено четыре встречи". Азербайджанский президент охарактеризовал отношения двух стран как отношения стратегических партнеров. "Товарооборот растет - и в прошлом году, и в этом году", - констатировал он. "Для нас Россия - важнейший партнер, друг, добрый сосед, - сказал Алиев. - Мы очень дорожим этими отношениями".

В беседе с казахстанским коллегой Владимир Путин отметил успешное развитие отношений практически по всем направлениям, достойный товарооборот. "Есть и совместные проекты, и области сотрудничества - и традиционные, и высокотехнологичные. В общем, нам нужно держать руку на пульсе, конечно, и безусловно поддерживать усилия наших коллег на отраслевом уровне, на министерском уровне, что мы с вами, собственно, постоянно и делаем", - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил за приглашение приехать в Россию на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Это наш общий праздник, - сказал он. - Я сам сын фронтовика, мой дядя похоронен в деревне Трубино Ржевского района Тверской области. Я туда ездил, там братская могила, памятник, за что я благодарен местным властям и, конечно же, правительству России - все места захоронений содержатся в очень хорошем состоянии". Не так давно в Ивановской области нашли место захоронения 73 погибших в войну казахстанцев. "Мы, конечно, в Казахстане будем чтить память наших воинов, которые отдали свою жизнь за Великую Победу", - сказал Токаев.