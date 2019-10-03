Экипаж "Союза МС-12" попросил встретить их персиками и финиками

Экипаж корабля "Союз МС-12", который сегодня возвращается на Землю, попросил встретить их сладкими презентами.

Первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури пожелал получить по возвращению из миссии финики, а российский космонавт Алексей Овчинин - персики. В составе экипажа, который возвращается сегодня с МКС, будет также астронавт США Ник Хейг, но от него никаких особых гастрономических просьб спасателям не поступало.

"Подарки традиционно находятся на борту всех военных вертолетов Ми-8, которые первыми прибудут к месту посадки", - рассказали в ЦВО.

Четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии "Синяя птица", кстати, уже выдвинулись из казахского города Жезказган в район посадки космического аппарата. Всего в обеспечении благополучного приземления корабля задействовано 12 вертолетов Ми-8, четыре самолета Ан-12 и один Ан-26, 20 единиц автомобильной и специальной техники, а также - около 180 человек.

"Военные метеорологи прогнозируют облачность чуть ниже 600 метров, ветер до 10 метров в секунду, видимость 6-10 километров. Ожидается без осадков, температура воздуха около 10 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Посадка транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12" запланирована на 16:45 казахстанского времени, в 150 километрах юго-восточнее города Жезказган.