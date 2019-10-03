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Проект: В регионах

Ямальский опыт формирования реестра КМНС учтут на федеральном уровне

В разработку механизма учета коренных малочисленных народов России ляжет ямальский опыт формирования реестра лиц, ведущих традиционный образ жизни. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета ямальского парламента по развитию агропромышленного комплекса и делам КМНС Елена Лаптандер.
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО

Депутат участвовала в заседании подкомитета Госдумы по делам национальностей, на котором присутствовали законодатели 25 северных регионов. По словам Елены Лаптандер, Единый перечень позволит охотникам из числа коренных народов добывать без ограничений пернатую дичь и пушного зверя, относящихся к нелимитированным охотничьим ресурсам.

"Считаю, что лимит должен определяться не на федеральном уровне, а непосредственно в субъектах, с учетом особенностей территории проживания и состава семьи тундровиков. Семьи разные, некоторые насчитывают более десяти человек. Подчеркиваю, речь идет о людях, для которых охота является единственным средством прокормить себя. К примеру, на Ямале это коренные жители Красноселькупского района. Их не так много - всего 248 человек. В отличие от тундровых, они держат в своем хозяйстве 30 - 40 оленей и используют их как транспортное средство", - рассказала депутат.

Сегодня юридическая казуистика поставила охотников из числа коренных народов в сложное положение. С одной стороны, в Земельном кодексе РФ установлена возможность создания особой категории земель для сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. С другой - не определены границы охотничьих угодий и лимиты добычи.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Законодательного собрания ЯНАО

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