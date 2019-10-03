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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Посидим на шелухе

На Урале получили отделочный материал из отходов овса и фанерной пыли
Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 222(7980)
Гостям недавней международной лесопромышленной выставки показали, на первый взгляд, самый обычный экспонат - уличную скамью. Ничего выдающегося с точки зрения дизайна или конструкции, однако, узнав, из какого материла она сделана, сразу меняешь отношение - из полиэтилена и овсяной шелухи.

Древесные композиты представляют собой сочетание синтетических пластичных полимеров и какого-то наполнителя растительного происхождения, обычно древесной муки. По структуре это как масло и вода - чтобы связать их, нужны специальные химические добавки - модификаторы, термостабилизаторы, а также красители. Древесные композиты стойко переносят дожди и другие атмосферные явления, благодаря чему их в последние годы активно используют для создания экстерьеров. Например, в качестве террасной доски, облицовочного сайдинга, ступеней и перил лестниц. Новое направление активно развивается по всему миру, в Свердловской области тоже открывают такие производства. Главная проблема сегодня - высокая себестоимость композитов по сравнению с традиционными материалами. Например, квадратный метр террасной доски из промышленных отходов обходится в 1700-1800 рублей, при том что доска из лиственницы продается по 900.

Фото: iStock
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- Удешевить производство можно несколькими способами. Во-первых, за счет более дешевой химии, во-вторых, увеличив долю наполнителя. Обычно она 60-70 процентов, из Китая приходят сообщения, что там добились 90 процентов, но надо понимать, что при этом падают эксплуатационные свойства композита. Наконец, третий вариант - заменить древесную муку на альтернативные наполнители, с чем мы и экспериментируем сегодня, - рассказывает Алексей Шкуро, доцент кафедры технологий целлюлозно-бумажного производства и переработки полимеров Уральского государственного лесотехнического университета.

Местные ученые взяли за основу одну и ту же рецептуру и стали менять наполнители: использовали шлифовальную пыль фанеры, опилки, обрезки древесины, древесную кору, макулатуру, измельченную солому, шелуху пшеницы и овса. Полученные в лаборатории образцы сравнили между собой. По результатам испытаний отходы леспрома показали себя лучше, особенно фанерная пыль. У композитов с растительными наполнителями свойства примерно одинаковые, однако овес в два раза дешевле древесной муки. Кроме того, полученный материал при нагревании поменял цвет, став коричневым, то есть теоретически можно сэкономить на красителе.

- Древесная мука - это отдельный продукт, образующийся в результате измельчения опилок. Кстати, на Урале он не производится, а завозится из Кировской области. Установка линии обойдется в 20 миллионов рублей. В среднем дереву необходимо 10-30 лет, чтобы его можно было использовать в промышленности, в то время как при уборке урожая зерновых (овса, пшеницы, риса, гречихи, проса) и дальнейшей его обработке на элеваторах каждый год образуется огромное количество шелухи. Отходы предприятий ЛПК и АПК можно отправить в дело, но в первую очередь в этом должны быть заинтересованы они сами, - считает Алексей Шкуро.

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