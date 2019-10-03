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03.10.2019 03:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы, жители которых хотели бы переехать

Текст: Марина Гусенко
В России растет число россиян, готовых переехать в другой город или регион ради лучшей работы. Если в 2017 году к смене места жительства были готовы 25 процента работающих, в 2018-м - 28, то в 2019-м - уже 33 процента. Это выяснил Аналитический центр НАФИ в ходе проведенных исследований.
Фото: Александр Полегенько/ РИА Новости Фото: Александр Полегенько/ РИА Новости
Фото: Александр Полегенько/ РИА Новости

При этом две трети работающих, 65 процентов, не готовы к смене места жительства.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Чаще других о готовности к переезду говорят жители Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Там к такому шагу готовы по 42 процента опрошенных. Любопытно, что даже в Центральном федеральном округе к переезду готов каждый третий работающий - 32 процента.

А вот меньше всех заинтересованы в смене места жительства и работы люди, проживающее в Уральском федеральном округе. О неготовности к переезду заявили 74 процента опрошенных - самый высокий процент среди федеральных округов.

Если оценивать возраст потенциальных внутренних мигрантов, то среди молодёжи 18-34 лет таковых 44-56 процентов. А среди людей 45-60 лет к переезду готовы только 25 процентов.

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