Самоходный трап врезался в самолет в аэропорту Челябинска

В Челябинске выясняют обстоятельства происшествия в аэропорту, из-за которого был отложен утренний рейс А-321 в Шереметьево. Его пассажиры отправлены в Москву другими бортами, сообщили в четверг в пресс-службе аэровокзала.

- Инцидент произошел в 4.15 утра, - сообщил представитель аэропорта Сергей Куклев.- Самоходный трап совершил столкновение с самолетом, готовившимся к рейсу в Шереметьево. - По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность. Пострадавших нет.

На месте происшествия работает комиссия с участием представителей транспортной прокуратуры. Размеры причиненного ущерба устанавливаются, отметили в аэропорту.