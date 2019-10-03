Житель Югры напал с пистолетом на сотрудников ППС

В Сургутском районе ХМАО задержали мужчину, который угрожал патрульным оружием. Ему грозит срок до пяти лет.

Инцидент произошел ночью 16 сентября. Как рассказали в районном ОМВД, помощник оперативного дежурного увидел на мониторах наружных камер, что по территории отдела бродит какой-то неизвестный, и направил экипаж ППС проверить.

Во время разговора со стражами порядка мужчина выхватил пистолет и направил в их сторону, дослав патрон в патронник, заявил, что будет стрелять. Патрульные укрылись на служебной машиной, предупредили нападавшего, что им придется применять табельное оружие, но тот не слушал и продолжал кричать, что откроет стрельбу.

Сотрудник ППС сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего мужчина отбросил оружие в сторону и был задержан. Оказалось, что угрожал он правоохранителям пневматическим пистолетом.

Фигурант - житель поселка Барсово, 1992 года рождения, - до этого случая в поле зрения полиции не попадал. В момент нападения на патрульных он был пьян, объяснить свой поступок не смог. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Фигурант находится под подпиской о невыезде.