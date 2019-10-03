Роскачество нашло в лапше быстрого приготовления токсины и много соли

Роскачество протестировало лапшу быстрого приготовления 17 популярных брендов, произведённую в России, Корее и Казахстане. Каждый образец проверили по 170 показателям. Ни один из них не оказался достоин Знака качества.

Начнём с того, что в лапше некоторых брендов нашли следы регуляторов роста растений, пестицидов и микотоксинов. Это значит, что на заводах нет тщательного входного контроля сырья.

В товаре восьми брендов нашли следовые количества охратоксина А.

В "быстрой" лапше пяти брендов были следовые количества микотоксина зеараленон, хотя предельно допустимый уровень содержания этих веществ и не был превышен.

Пестициды - в лапше одной торговой марки, регуляторы роста растений - в четырёх.

Что касается глутамата натрия, то его оказалось не так много, как принято считать. Убеждения потребителей о том, что производители лапши используют сою, но не пишут об этом на упаковке, не подтвердились. Там, где соя была, маркировка об этом сообщала.

В лапше 12 брендов было обнаружено много соли, выше, чем допускает стандарт Роскачества (который предъявляет высокие требования к качеству продуктов, но производители не обязаны их соблюдать)

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.