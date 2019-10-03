Россия выдаст триллион рублей международных займов в течение трех лет

Россия предоставит кредиты на строительство атомных электростанций в Турции и Индии, а также на развитие инфраструктуры в области атомной энергетики в Иране. Всего на эти нужды будет выделено около триллиона рублей (15,5 миллиарда долларов) в течение трех лет.

Данная сумма превышает займы, выданные за пять прошлых лет. Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал в 39,4 миллиарда долларов, из которых 15,8 миллиарда приходится на страны СНГ.

РФ также вернет себе в 2020-2022 годах около 370 миллиардов рублей (5,4 миллиарда долларов) от выданных ранее кредитов, пишет газета "Известия", ссылаясь на проект бюджета РФ.