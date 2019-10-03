Россиянин смог найти настоящий первый пост в Instagram

Первые пару десятков постов в социальной сети Instagram можно найти, подставляя буквы латинского алфавита после адреса instagram.com/p/. Это выяснил пользователь Павел Гуров, поделившийся своим исследованием на vc.ru.

В ходе исследования ему удалось выяснить, что первым в истории Instagram-постом было не фото с собакой, как утверждал в 2015 году основатель сервиса Кевин Систром, а совсем другой снимок.

Пост, о котором говорил Систром (будучи уверенным, что он первый), расположен по адресу instagram.com/p/C. Вот он.

Однако, перебирая буквы алфавита и сравнивая даты и время публикации, Павел Гуров узнал, что в реальности первая запись была выложена на сутки раньше снимка с собакой. Вот она, ее автор - не Кевин Систром, а другой сооснователь Instagram - Майк Кригер.

К слову, второй пост тоже опубликовал Кригер - на фото запечатлен сам Кевин Систром, по всей видимости, занятый работой над Instagram.