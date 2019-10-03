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03.10.2019 23:52
Рубрика: Спорт

Нашла себя на корте

Касаткина выиграла третий матч подряд
Текст: Кирилл Ветров
Российская газета - Столичный выпуск № 223(7981)
Бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина в третьем круге престижного турнира в Пекине обыграла лучшую российскую теннисистку на данный момент Екатерину Александрову - 6:4, 6:3.

В прошлом сезоне Касаткина была в Топ-10 мирового рейтинга и, казалось, вот-вот доберется до самой вершины. Но 2019-й стал для Дарьи настоящей катастрофой. На данный момент она уже 45-я ракетка мира - падение колоссальное. Пекин стал первым турниром, где ей удалось выиграть больше одного матча подряд. Победа над Александровой стала для Касаткиной третьей кряду.

Екатерина Александрова стала первой ракеткой России

- Эта победа многое для меня значит. Я рада тому, как играю в последних трех матчах, - во время них я действительно наслаждалась тем, что находилась на корте. Мой мозг очистился, я могу здраво оценивать и анализировать ситуацию, - сказала Касаткина журналистам после матча.

В следующем круге Дарью ждет очень тяжелое испытание в лице экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA
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