Бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина в третьем круге престижного турнира в Пекине обыграла лучшую российскую теннисистку на данный момент Екатерину Александрову - 6:4, 6:3.

В прошлом сезоне Касаткина была в Топ-10 мирового рейтинга и, казалось, вот-вот доберется до самой вершины. Но 2019-й стал для Дарьи настоящей катастрофой. На данный момент она уже 45-я ракетка мира - падение колоссальное. Пекин стал первым турниром, где ей удалось выиграть больше одного матча подряд. Победа над Александровой стала для Касаткиной третьей кряду.

- Эта победа многое для меня значит. Я рада тому, как играю в последних трех матчах, - во время них я действительно наслаждалась тем, что находилась на корте. Мой мозг очистился, я могу здраво оценивать и анализировать ситуацию, - сказала Касаткина журналистам после матча.

В следующем круге Дарью ждет очень тяжелое испытание в лице экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки.