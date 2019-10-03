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Рубрика: Происшествия

База сданных

Сбербанк расследует утечку карт клиентов
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)
Сбербанк сообщил об утечке записей по кредитным картам как минимум 200 клиентов, но заверил, что эти данные не позволят мошенникам украсть деньги: там нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка, кроме того, системы антифрода банка предотвращают мошеннические операции в регулярном режиме.
Фото: РИА Новости. Фото: РИА Новости.
Фото: РИА Новости.

По информации "Коммерсанта", речь идет о гораздо более масштабной утечке - продавцы уверяют, что владеют данными о 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых (у банка около 18 млн активных карт).

Сбербанк запускает переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard

"Информация о возможно большем масштабе утечки сейчас проверяется службой безопасности и на текущий момент не подтверждена, - сообщил Сбербанк. - Сейчас мы проводим внутреннее расследование. Основная версия - преступные действия одного из немногих сотрудников с правами администратора". Роскомнадзор направил в адрес Сбербанка письмо с требованием предоставить информацию "о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов Сбербанка, о лицах, допустивших указанное распространение, и принятых мерах по устранению соответствующих последствий".

Банки уверяют, что делают все, чтобы исключить утечки. Так, представитель ВТБ сообщил, что банк предпринимает все необходимые меры для защиты персональных данных. МКБ выполняет полный комплекс мер, определенных международным стандартом безопасности данных платежных карт PCI DSS, в дополнение использует DLP-решение везде, вне зависимости от того, к каким данным имеет доступ работник, сообщил директор департамента информационной безопасности банка Вячеслав Касимов. В Ак Барс Банке также заверили, что предпринимают все необходимые меры по укреплению информационной безопасности и обезличиванию данных в тестовых средах и средах разработки.

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