Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

"Вечером второго октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка", - уточняется в сообщении. В банке заверяют, что производится служебное расследование. Основная версия инцидента - умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней Сети. При этом сохранности средств клиентов, как сообщает Сбербанк, ничего не угрожает.

В то же время издание "Коммерсант" пишет, что, по его сведениям, у Сбербанка похищены данные о 60 миллионах кредиток. Причем, как действующих, так и уже закрытых.

По информации издания, объявление о продаже свежей базы крупного банка появилось в минувшие выходные на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором. Заявленный продавцом объем информации (60 млн строк) может свидетельствовать о том, что утечка затронула данные о всех кредитных картах банка. А данные о 200 клиентах, о которых сообщается в релизе Сбербанка, - это лишь пробный вариант.

Фрагмент содержит данные о жителях разных городов, которые обслуживает Уральский территориальный банк Сбербанка.