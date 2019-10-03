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03.10.2019 07:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Текст: Ольга Игнатова
Персональные данные как минимум 200 клиентов Сбербанка попали на "черный рынок". Об этом сообщается в пресс-релизе самой кредитной организации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Вечером второго октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка", - уточняется в сообщении. В банке заверяют, что производится служебное расследование. Основная версия инцидента - умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней Сети. При этом сохранности средств клиентов, как сообщает Сбербанк, ничего не угрожает.

Фото: iStock
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В то же время издание "Коммерсант" пишет, что, по его сведениям, у Сбербанка похищены данные о 60 миллионах кредиток. Причем, как действующих, так и уже закрытых.

По информации издания, объявление о продаже свежей базы крупного банка появилось в минувшие выходные на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором. Заявленный продавцом объем информации (60 млн строк) может свидетельствовать о том, что утечка затронула данные о всех кредитных картах банка. А данные о 200 клиентах, о которых сообщается в релизе Сбербанка, - это лишь пробный вариант.

Фрагмент содержит данные о жителях разных городов, которые обслуживает Уральский территориальный банк Сбербанка.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк УрФО
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