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03.10.2019 20:49
Рубрика: Спорт

Крепко сражались

Сборная России достойно проиграла ирландцам на Кубке мира
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)
Российская сборная уступила в третьем матче проходящего в эти дни Кубка мира по регби. Наша национальная команда проиграла одному из фаворитов турнира - Ирландии.

Пусть вас не смущает итоговый счет 35:0. Сражались российские регбисты действительно достойно, да и цифры эти не такие уж и страшные. Для сравнения, накануне Канада проиграла Новой Зеландии 0:63. Дело в том, что в регби за одну попытку начисляется пять очков, а еще два балла приносит реализация, которую выполняют как раз после успешной попытки. Так что по факту ирландцы, переводя этот счет на футбольный или хоккейный аналоги, выиграли 5:0. Можно сказать, что скромно, если учесть, что на момент старта Кубка мира наш вчерашний соперник находился на первом месте в рейтинге, а Россия на 20-м. По регбийным меркам это пропасть, которую не преодолеть даже за десятилетия, не то что за один матч.

Фото: Денис Тырин/ТАСС
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Восемь лет назад на своем дебютном Кубке мира россияне тоже попали в одну группу с Ирландией и тогда проиграли 12:62. На этот раз не удалось совершить ни одной попытки, зато в обороне россияне отработали значительно лучше. Особенно если учесть, что 20 минут им пришлось отыграть в меньшинстве из-за двух подряд желтых карточек.

- Мы играли от души, с огромным желанием. К сожалению, не смогли набрать очки, хотя шансы у нас были. Но мы встречались с одной из лучших команд мира. На мой взгляд, выступили очень достойно. И ничего, кроме гордости за нашу игру, я не испытываю. Надеюсь, что смогли порадовать наших болельщиков, которые поддержат нас и в следующем матче с Шотландией, - сказал после игры в эфире "Матч ТВ" капитан российской сборной Василий Артемьев.

Все наши регбисты отмечали, что на концовку им просто не хватило сил. Игра проходила в условиях дичайшей влажности. Даже мяч был перманентно мокрым, из-за чего он постоянно выскакивал из рук. Именно этим во многом объясняется большое количество ошибок, причем с обеих сторон.

Как бы то ни было, свою главную задачу - сыграть достойно - российская команда выполнила. 9 октября наша сборная завершит выступление на Кубке мира поединком с еще одной топ-командой, Шотландией. Она на днях обыграла Самоа - 34:0.

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