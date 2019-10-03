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03.10.2019 20:49
Рубрика: Спорт

Взял барьеры

Сергей Шубенков выиграл четвертую медаль ЧМ
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)
Сергей Шубенков выиграл серебряную медаль в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира в Дохе. Шубенков преодолел дистанцию за 13,15 секунды, уступив только лидеру сезона американцу Гранту Холлоуэю, который перешел в профессионалы из студенческого спорта и уже в начале июня сумел выбежать из 13 секунд (12,98). Сейчас для победы ему хватило результата 13,10. Третье место занял француз Паскаль Мартино-Лагард (13,18).
Сергею Шубенкову осталось выступить на Всемирных военных играх. Но там он будет бежать в удовольствие. Фото: РИА Новости. Сергею Шубенкову осталось выступить на Всемирных военных играх. Но там он будет бежать в удовольствие. Фото: РИА Новости.
Сергею Шубенкову осталось выступить на Всемирных военных играх. Но там он будет бежать в удовольствие. Фото: РИА Новости.

Конечно, хотелось бы, чтобы Сергей вернул чемпионский титул, завоеванный в Пекине в 2015-м. Золотые прыжки Анжелики Сидоровой и Марии Ласицкене тоже настраивали на победную волну. Но серебро Шубенкова действительно дорогого стоит. И это не просто фигура речи.

На пути к этому серебру Сергею Шубенкову пришлось преодолеть много препятствий

Этим летом наш легкоатлет получил серьезную травму. На этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате 16 июня он одержал победу, показал второй на тот момент результат сезона в мире (13,12), но на финише произошел неприятный инцидент, виновником которого был Омар Маклауд. Ямаец споткнулся сам и в падении задел Сергея. Россиянину пришлось пропустить два месяца из-за травмы колена и долго восстанавливаться. Может быть, это высшая справедливость, но Маклауд, который, кстати, тоже претендовал на медали в Дохе, снова упал. Шубенков бежал по крайней девятой дорожке и не пострадал.

Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Пекине

- Мое серебро с золотым отливом. Надо понимать, что это был за сезон, - признался Шубенков в интервью пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики. - Поначалу чуть ли не каждый день говорил, что надо пропускать сезон. Особенно тяжело было после этапа "Бриллиантовой лиги" в Париже. Когда я пробежал дистанцию за 13,88, вообще не понимал, что происходит, что мне делать дальше. Потом была череда соревнований, где мне надо было выгребать с самого дна, через боль, через не могу. Но это все закончилось. Причем, возможно, самым наилучшим образом. Я выиграл четвертую медаль чемпионата мира подряд. Ура!

Спорт Виды спорта Легкая атлетика Чемпионат мира по легкой атлетике - 2019
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