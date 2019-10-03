Шарапова из-за травмы плеча не сыграет в Линце

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова была вынуждена отказаться от выступления на турнире WTA в Линце из-за травмы плеча.

Как сообщили организаторы турнира в Линце, экс-первая ракетка мира, ныне занимающая скромное 138-е место в рейтинге WTA, не сможет выступить из-за травмы плеча. Об этом сообщается в Twitter турнира.

"Очень жаль, что Мария не может приехать в Линц. Но здоровье игрока всегда должно быть в приоритете", - прокомментировала новость директор турнира Сандра Рейхель.

Между тем в конце сентября Мария Шарапова вместе со своим бойфрендом британским миллионером Алексом Гилксом посетила дизайнерское шоу в Париже. В последнее время о Шараповой все чаще пишут светские репортеры, а не спортивные журналисты. Причиной тому - проблемы с плечом, из-за которых россиянка пропустила уже достаточно много соревнований за последний год.