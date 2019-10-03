Новости

В Москве почти готов особняк для посольства Республики Южной Осетии 12:45
Искалеченной девочке из Ингушетии проведут реконструкцию руки 12:39
В Минске проходит встреча молодых дипломатов России и Беларуси 12:38
Минфин России увеличит покупки иностранной валюты 12:37
В Тюмени проверят сообщение о выписке юноши с опухолью мозга 12:36
Гэндальфа в сериале по "Властелину колец" предложили сделать женщиной 12:30
Второй поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдет в Москве 12:21
В Кузбассе из роддома похитили младенца 12:19
СК расследует дело о групповом издевательстве над школьником 12:18
Шарапова из-за травмы плеча не сыграет в Линце 12:17
Оппозиция Румынии вынесла на обсуждение вотум недоверия правительству 12:10
Самый старый дом в Арктике оказался под угрозой разрушения 12:10
Видео: водители перекрыли движение, чтобы спасти потерявшегося котенка 12:10
На Чукотке самолет выкатился за пределы полосы 12:07
Мужчина попытался вывезти из Якутии сумку с золотым песком 12:03
День музыки отметят в трех столичных парках в выходные 12:01
83-летний Ален Делон возвращается в кино 12:00
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск 11:58
Путин поздравил Штайнмайера и Меркель с Днем германского единства 11:50
В Крыму устроят налоговые каникулы для отелей 11:50
Минфин предложил изменить подход к сбору налогов с интернет-гигантов 11:45
Росгвардейцы на Камчатке выявили ущерб в 200 млн рублей от браконьеров 11:44
В центре Москвы посадят более 450 саженцев по программе "Миллион деревьев" 11:40
Лукашенко посетит Украину для участия в II Форуме регионов 11:35
Омбудсмен Москвы разберется в ситуации с издевательствами над школьником 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 12:17
Рубрика: Спорт

Шарапова из-за травмы плеча не сыграет в Линце

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова была вынуждена отказаться от выступления на турнире WTA в Линце из-за травмы плеча.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Шарапова вылетела из первой сотни рейтинга WTA

Как сообщили организаторы турнира в Линце, экс-первая ракетка мира, ныне занимающая скромное 138-е место в рейтинге WTA, не сможет выступить из-за травмы плеча. Об этом сообщается в Twitter турнира.

"Очень жаль, что Мария не может приехать в Линц. Но здоровье игрока всегда должно быть в приоритете", - прокомментировала новость директор турнира Сандра Рейхель.

Между тем в конце сентября Мария Шарапова вместе со своим бойфрендом британским миллионером Алексом Гилксом посетила дизайнерское шоу в Париже. В последнее время о Шараповой все чаще пишут светские репортеры, а не спортивные журналисты. Причиной тому - проблемы с плечом, из-за которых россиянка пропустила уже достаточно много соревнований за последний год.

Спорт Теннис Мария Шарапова
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском
Минфин предложил изменить подход к сбору налогов с интернет-гигантов
Лавров: "Формула Штайнмайера" является уступкой и "плана Б" не будет
США обложили пошлинами европейские товары
КНДР подтвердила запуск новейшей баллистической ракеты с подлодки