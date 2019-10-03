Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег

Выпадение первого снега ожидается в столице в ближайшее воскресенье, 6 октября. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заместителя директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктева.

По словам синоптика, ненастная погода уже подходит к столице. Город скоро окажется под влиянием "барической ложбины" или области пониженного давления. Уже в пятницу солнечная погода сменится дождем. При этом первые снежинки москвичи увидят в воскресенье, когда дневная температура опустится до 3-5 градусов выше нуля.

Киктев также отметил, что образование снежного покрова маловероятно, и снег быстро растает. Однако мокрый снег в столице ожидается и в начале следующей недели. Потом в Москве прогнозируют небольшое потепление, но бабьим летом его уже не назовешь. Столбики термометров только поднимутся на 1-2 градуса.