Смартфон Samsung Galaxy Fold со складным экраном пришел в Россию. Цена

Компания Samsung официально объявила о старте приема предварительных заказов на инновационный смартфон Galaxy Fold, оснащенный гибким складным экраном.

Оформить заказ можно будет с 4 по 7 октября на сайте производителя или в фирменных салонах Samsung, а также в сети "М.Видео".

Стоимость девайса составит 160 тысяч рублей, в подарок всем покупателям полагаются наушники Galaxy Buds и кевларовый чехол. В широкую продажу Galaxy Fold поступит 25 октября.

Samsung Galaxy Fold - смартфон с непростой судьбой. Он был представлен еще в конце февраля 2019 года и вызвал большой интерес, но спустя уже пару месяцев выяснилось, что аппарат вышел ненадежным.

В июле компания объявила о проведении большой работы над ошибками, в результате которой аппараты должны были стать крепче и не рассыпаться в руках у владельцев.

Чтобы научить людей правильно обращаться с девайсом, в Samsung записали специальное видео.