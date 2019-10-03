СМИ: ФБР размещает в Facebook материалы для вербовки россиян

Федеральное бюро расследований (ФБР) на русском языке через Facebook призывает оказывать помощь американским спецслужбам, сообщает телеканал CNN. По некоторым данным, летом в соцсети было размещено как минимум три публикации соответствующего характера.

В одном из постов изображена фотография семьи. Улыбающиеся отец, мать и дочь источают благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Девушка при этом одета в мантию выпускницы вуза. Подпись к снимку гласит: "Ради вашего будушего ради будушего, вашй семъи!" (орфография и пунктуация сохранены). Скорее всего, текст писал человек, для которого русский не является родным языком.

Другая иллюстрация - это рисунок в черно-белых тонах, на котором мужчина с зонтом и сумкой идет по мосту. "Время наводить Мосты", - говорится в тексте.

На третьем коллаже можно увидеть шахматную доску с фигурами. "Не пора ли вам сделать свой ход?" - задают риторический вопрос авторы рекламной листовки.

Представители ФБР отказались давать какие-либо комментарии на этот счет. Они также не стали раскрывать статистические данные относительно количества просмотревших публикации или откликнувшихся на рекламные посты.

Несмотря на многочисленные обвинения со стороны Вашингтона в адрес так называемых "российских хакеров", которые якобы вмешались в выборы президента США, американские спецслужбы отнюдь не гнушаются открыто вербовать русскоязычное население через популярные соцсети. При этом представителей ФБР вряд ли беспокоит моральная сторона дела или вероломность, с которой они вторгаются во внутренние дела другого государства.