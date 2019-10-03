Союзники по НАТО убеждают США сохранить договор СНВ-3

Дискуссия в экспертных кругах США по вопросам контроля над стратегическими вооружениями приобретает все более алармистский характер из-за начатых Вашингтоном политических игрищ вокруг продления российско-американского договора СНВ-3. Соглашение истекает в начале 2021 года.

Как сообщил авторитетный военно-политический ресурс breakingdefense.com, ряд американских экспертов в области разоружения напрямую обратились к своим союзникам по НАТО с просьбой помочь убедить Дональда Трампа продлить договор, который обеспечивает ядерный паритет между двумя ведущими державами мира. "Единственная и самая важная вещь, которую могут сделать наши союзники - это использовать любую возможность для коммуникации с президентом Трампом лицом к лицу или по телефону для того, чтобы заявить: СНВ-3 важен для нашей безопасности, для безопасности Альянса и его сплоченности", заявил бывший помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Том Кантриман.

Даже самый лояльный союзник США - Лондон - однозначно высказался в поддержку продления российско-американского договора. Так, гендиректор стратегии и международных отношений минобороны Британии Ангус Лапсли в сентябре заявил о готовности Соединенного Королевства "защищать СНВ", отмечает портал breakingdefense.com.

Несмотря на это, в американском экспертном сообществе преобладает мнение, что срок действия СНВ-3 завершится в феврале 2021 года, указывает издание. Однако в последнее время и в Пентагоне не скрывают поддержки СНВ. Так глава стратегического командования США Джон Хайтен недавно признался, что механизм инспекций в рамках соглашения выгоден для Штатов. "У нас очень хорошие возможности для разведки, но на самом деле не существует ничего, что могло бы заменить возможность взглянуть и взять в руки определенные вещи", - сказал Хайтен.