Спасает ли Машков вышедшего на экраны "Героя"?

Джеймс Бонд пользуется успехом у красивых девушек, владеет арсеналом хитроумных штуковин, пьет мартини с водкой и спасает мир. Итан Хант пользуется благосклонностью фортуны, бегает, скачет, лазает, бьет морды, носит маски и спасает мир. А вот наш ответ: Андрей Родин (Александр Петров) - персонаж вышедшего на экраны фильма "Герой". Физическими данными не шибко одарен, ездит на самокате, чаще по морде получает сам, с девушками и вообще ему не везет, мир не спасает, а заговор распутывается без его участия. Зато память хорошая.

Андрей Родин - часть секретного проекта "Юность", состоящего из "спящих агентов", прошедших основательную подготовку и разбросанных по свету. Агенты затаились, внедрились и ждут, когда их активируют специальным паролем. Однако вот незадача: пароли от каждого агента знал один лишь создатель "Юности" Олег Родин, сыгранный заслуженным батей всея российского кинематографа Владимиром Машковым. И он умер. Много лет назад. А без Олега Родина и паролей блестяще разработанный проект совершенно бесполезен.

Фильм явно ориентирован на подражание бондиане, но ладно если бы дело было только в копировании. "Герой" очень долго не может определиться, кто тут злодей, от кого и зачем удирают Ходченкова и Петров?

Так бы и состарились, неся свою бессмысленную службу, невостребованные шпионы, если б вдруг один из них не решил созвать пресс-конференцию и во всем признаться. В чем именно - не вполне очевидно, и мы об этом так и не узнаем. Потому что его каким-то образом прямо в ходе мероприятия похищают, не дав толком представиться. Но правда ли Олег Родин умер? Конечно же, нет. В один прекрасный день у Андрея Родина, мирно трудящегося продавцом скейтов в Берлине, звонит телефон. На том конце - внезапно папаня. Беги, говорит папаня, "Юность" в опасности. И тут же на Андрея Родина бросается какой-то бородач с палкой. Отбившись от бородача, он встает на самокат (супершпион на самокате - это же круто) и мчит к зазнобе Маше (Светлана Ходченкова), которая тоже агент. Чтобы, подравшись еще с какими-то двумя мужиками, мчать куда-нибудь дальше.

Сценарий к фильму "Герой" сочинил Николай Куликов, автор "Легенды №17", "Горько!", "Экипажа", "Движения вверх" и "Я худею". К перечисленным картинам можно относиться по-разному, но никто не усомнится в том, что за их основой стоит человек как минимум с двумя руками и головой, обладающий некоторыми профессиональными навыками. В случае же с "Героем" возникает стойкое ощущение, что к его сотворению причастен либо Сарик Андреасян, либо Александр Невский. Но у них вроде бы есть алиби.

"Герой" явно ориентирован на подражание бондиане, что заметно и по визуальным решениям, и по сюжету. Но ладно бы это было просто копированием - Джаник Файзиев в "Легенде о Коловрате" беззастенчиво передрал "300 спартанцев", добавил туда мифотворчества, и вполне удобоваримо получилось. Фильм очень долго не может определиться, кто тут злодей, от кого удирают Ходченкова и Петров, куда они так спешат и главное - зачем. Из Берлина - в Польшу на гидроциклах, по пути они останавливаются на берегу для задушевной беседы и акта любви в аэростате, потом -бах! - уже прыгают с парашютами из какого-то самолета и сразу оказываются на кладбище в Калининграде. Но и там ситуация не особо проясняется, зато появляется наконец батя Машков и предлагает Петрову выпить молочка. После чего хаотичная кутерьма суетливой беготни и бестолковых разговоров продолжается, и к моменту, когда понимание, какого лешего все это происходит, более-менее оформится, вам, скорее всего, будет уже наплевать.

Напоследок "Герой" блеснет достаточно фееричной морской баталией с участием военных кораблей и спецназовцев на водных ховербордах, расстреливающих корабли из гранатометов. В принципе, погони и драки исполнены не на самом позорном уровне - чуть лучше, чем в сериале на канале НТВ. Все равно как-то не до того - когда напряженно пытаешься разобраться в сюжете, трудновато сосредоточиться на развлекательном зрелище.

И даже Владимир Машков своей харизмой фильм не спасет. Не говоря уж о заикающемся Александре Петрове, персонажа которого, туго соображающего тщедушного доходягу, не то что в супершпионы, в продавцы скейтбордов бы на самом деле вряд ли приняли.