США готовы ввести пошлины на сыр и вино из Европы

Вашингтон рассматривает возможность введения пошлин на европейские вина и сыр, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Заявление было сделано после того, как арбитраж ВТО разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые ВТО решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus.

"Мы работаем с властями ЕС, чтобы попытаться найти правильный набор способов реагирования на решение, принятое ВТО сегодня, - передает ТАСС ответ Помпео на вопрос о вероятности введения пошлин. - В скором времени мы начнем работать над разработкой нашего ответа. Безусловно, это тот случай, когда некоторые из товаров, которые вы описали, могут попасть список пошлин".