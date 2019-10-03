США введут новые тарифы на самолеты и товары из ЕС

Новости

Посетительница зоопарка в США станцевала в вольере со львом 01:58
Фондовый рынок США обрушился из-за неопределенности 01:50
В США семь человек погибли при крушении самолета времен Второй мировой войны 01:46
Армия Ирака приведена в состояние боевой готовности из-за беспорядков 01:28
Власти США будут брать пробы ДНК у нелегальных мигрантов 01:28
США готовы ввести пошлины на сыр и вино из Европы 00:32
Задержаны подозреваемые в стрельбе в немецком Абенсберге 00:07
В Гонконге полиция разогнала митингующих слезоточивым газом 02.10.2019
В Подмосковье грузовик насмерть сбил крокодила 02.10.2019
Трамп пообещал наладить отношения с Россией 02.10.2019
Хор Валаамского монастыря выступил в Минске под куполом храма 02.10.2019
Импорт российской электроэнергии возобновился на Украину 02.10.2019
ООН получила обращение России по поводу визовых проблем с США 02.10.2019
Борис Джонсон снова отложит работу парламента 02.10.2019
В Дагестане стоматолога зарезали сувенирным кинжалом 02.10.2019
Неизвестный застрелил человека в баварском Абенсберге 02.10.2019
Адвокат Марина Кащенко - о создании новых судов 02.10.2019
Скворцова рассказала, за что врачам будут доплачивать с 2020 года 02.10.2019
Герасимов пообщался с председателем Комитета начальников штабов ВС США 02.10.2019
Трамп: Надеюсь, больше не придется публиковать стенограммы переговоров 02.10.2019
Канадский эксперт объяснил, во что выльется торговая война США и Китая 02.10.2019
Обновленная Школа шахмат ФИДЕ открылась в Минске 02.10.2019
В России отозвали из обращения препарат от язвы желудка 02.10.2019
США получили "зеленый свет" на торговую войну с ЕС 02.10.2019
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам 02.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 02:09
Рубрика: В мире

США введут новые тарифы на самолеты и товары из ЕС

Текст: Максим Макарычев
В среду арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) поддержал решение властей Соединенных Штатов ввести тарифы на импорт европейских товаров на сумму 7,5 миллиарда долларов США за незаконные субсидии ЕС, переданные Airbus. Тем самым, Вашингтон угрожает спровоцировать трансатлантическую торговую войну на фоне снижения экономических показателей стран-членов Европейского Союза, сообщает Reuters.
Фото: AP Photo/Francois Mori Фото: AP Photo/Francois Mori
Фото: AP Photo/Francois Mori

США намерены ввести новые 10% тарифы на самолеты и 25% на сельскохозяйственные и промышленные товары и другие европейские продукты, начиная с 18 октября, сообщил сотрудник американского торгового представительства в Брюсселе. Эти меры могут быть осуществлены, в частности, в форме приостановки тарифных уступок и соответствующих обязательств, взятых на себя Вашингтоном в соответствии с Генеральным соглашением по тарифам и торговле от 1994 года. ЕС настаивает, что привел ситуацию с субсидиями в порядок в соответствие с правилами ВТО.

Канадский эксперт объяснил, во что выльется торговая война США и Китая

Американский чиновник назвал это решение "значительной победой" для Соединенных Штатов и сказал, что агентство опубликует список товаров ЕС, которые будут облагаться тарифами позже в среду. Кстати, в Белом доме оценивают ущерб от таких субсидий для американской экономики в 11 миллиардов долларов.

Тарифы на самолеты не будут применяться к деталям лайнеров, что избавит от сборочных операций Airbus в Алабаме из-за более высоких затрат, а также защитит европейские детали, используемые американским производителем самолетов Boeing Co. В самом Airbus назвали неоправданным введение новых пошлин.

Фото: Стрингер/РИА Новости
Лидеры "Большой семерки" обсудили торговые войны

Ранее в ВТО заявили, что Boeing потерял около 7,5 миллиарда долларов США в год от продаж и срывов поставок некоторых из своих суперсовременных самолетов из-за дешевых европейских правительственных займов его главному конкуренту, французской компании Airbus.

Администрация Трампа попросила ВТО провести экстренное совещание, чтобы дать официальную ратификацию, необходимую для тарифов, в середине октября. ВТО уже обнаружила, что и европейский Airbus, и его американский конкурент Boeing получили миллиарды долларов незаконных субсидий от властей своих стран для решения крупнейшего в мире спора о корпоративной торговле.

Глобальная торговая организация должна принять решение в начале следующего года об уровне годовых тарифов, которые ЕС может наложить на импорт США. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение будет влиять на европейского авиастроителя, который является одним из крупнейших промышленных работодателей Германии и имеет штаб-квартиру во Франции.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Трамп сообщил о достижении с Японией первоначального соглашения о пошлинах

Ранее в этом году американские торговые чиновники разместили список европейских товаров на 25 миллиардов долларов от самолетов до вертолетов, вина, сыра, спиртных напитков и предметов роскоши. Решение американских властей привело к тому, что в среду акции Airbus упали на 2%. Основные индексы Уолл-стрит в среду продемонстрировали самое резкое однодневное снижение почти за шесть недель.

Импортеры во главе с американскими авиакомпаниями, которые покупают самолеты Airbus, призывают Вашингтон быть более избирательным при выборе отраслей для тарифного удара, чтобы избежать нанесения побочного ущерба экономике США.

В мире США В мире Европа Международные организации Европейский союз Торговые войны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК предъявил обвинение командиру самолета, сгоревшего в Шереметьево
Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает
В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17
В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду
В Японском море пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР