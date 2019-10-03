США введут новые тарифы на самолеты и товары из ЕС

США намерены ввести новые 10% тарифы на самолеты и 25% на сельскохозяйственные и промышленные товары и другие европейские продукты, начиная с 18 октября, сообщил сотрудник американского торгового представительства в Брюсселе. Эти меры могут быть осуществлены, в частности, в форме приостановки тарифных уступок и соответствующих обязательств, взятых на себя Вашингтоном в соответствии с Генеральным соглашением по тарифам и торговле от 1994 года. ЕС настаивает, что привел ситуацию с субсидиями в порядок в соответствие с правилами ВТО.

Американский чиновник назвал это решение "значительной победой" для Соединенных Штатов и сказал, что агентство опубликует список товаров ЕС, которые будут облагаться тарифами позже в среду. Кстати, в Белом доме оценивают ущерб от таких субсидий для американской экономики в 11 миллиардов долларов.

Тарифы на самолеты не будут применяться к деталям лайнеров, что избавит от сборочных операций Airbus в Алабаме из-за более высоких затрат, а также защитит европейские детали, используемые американским производителем самолетов Boeing Co. В самом Airbus назвали неоправданным введение новых пошлин.

Ранее в ВТО заявили, что Boeing потерял около 7,5 миллиарда долларов США в год от продаж и срывов поставок некоторых из своих суперсовременных самолетов из-за дешевых европейских правительственных займов его главному конкуренту, французской компании Airbus.

Администрация Трампа попросила ВТО провести экстренное совещание, чтобы дать официальную ратификацию, необходимую для тарифов, в середине октября. ВТО уже обнаружила, что и европейский Airbus, и его американский конкурент Boeing получили миллиарды долларов незаконных субсидий от властей своих стран для решения крупнейшего в мире спора о корпоративной торговле.

Глобальная торговая организация должна принять решение в начале следующего года об уровне годовых тарифов, которые ЕС может наложить на импорт США. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение будет влиять на европейского авиастроителя, который является одним из крупнейших промышленных работодателей Германии и имеет штаб-квартиру во Франции.

Ранее в этом году американские торговые чиновники разместили список европейских товаров на 25 миллиардов долларов от самолетов до вертолетов, вина, сыра, спиртных напитков и предметов роскоши. Решение американских властей привело к тому, что в среду акции Airbus упали на 2%. Основные индексы Уолл-стрит в среду продемонстрировали самое резкое однодневное снижение почти за шесть недель.

Импортеры во главе с американскими авиакомпаниями, которые покупают самолеты Airbus, призывают Вашингтон быть более избирательным при выборе отраслей для тарифного удара, чтобы избежать нанесения побочного ущерба экономике США.