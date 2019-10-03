Стали известны подробности трагедии в префектуре полиции Парижа

Трагедия произошла в префектуре полиции Парижа. В районе 13:00 по местному времени сотрудник администрации столичного ведомства напал на своих коллег, используя керамический нож.

Сначала он разделался с женщиной, которая находилась с ним в одной комнате одного из подразделений префектуры. После этого нанес ножевые ранения еще четырем полицейским в соседнем помещении, на лестничной клетке и во дворе.

В итоге четыре человека, как сообщил новостной телеканал BFM TV, скончались на месте. Пятого пострадавшего в срочном порядке эвакуировали в ближайший госпиталь.

Сам налетчик был застрелен подоспевшими сотрудниками полиции. По некоторым данным, он проработал в структурах местного МВД около 20 лет. Уроженцу Форт-де-Франс (административный центр Мартиники, заморской территории Франции) было 45 лет.

В мотивах этой поножовщины еще предстоит разобраться, но, как считают представители префектуры, скорее всего, речь идет о конфликте в рамках служебных отношений.

На место происшествия прибыл министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Район вокруг префектуры полиции, которая находится на острове Сите в паре сотен метров от собора Парижской Богоматери, оцеплен полицией, а расположенная рядом станция метро закрыта.