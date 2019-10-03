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03.10.2019 08:00
Рубрика: Общество

Траты россиян на онлайн-образование выросли на 20 процентов

Текст: Юлия Кривошапко
Средний чек россиян за оплату курсов, тренингов и мастер-классов в интернете за год увеличился более чем на 20 процентов: с 2954 рублей до 3609 рублей. Оборот рынка онлайн-образования при этом вырос более чем на 60 процентов. К таким выводам пришли аналитики "Яндекс.Кассы" и "Нетологии", изучив данные о платежах на образовательных онлайн-площадках и опросив жителей разных регионов страны.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пока только восемь процентов граждан имеют опыт обучения через интернет, но уже 40 процентов допускают, что будут учиться онлайн, отмечают авторы исследования.

Фото: Светлана Цыганкова
90-летняя жительница Карелии окончила курсы компьютерной грамотности

Почти 69 процентов в обороте рынка онлайн-образования занимают языковые курсы. Как выяснилось, на изучение иностранных языков в интернете россияне и тратят больше всего - в среднем 36,4 тысячи рублей в год.

Около 10 процентов оборота приходится на школы личностного роста, развития лидерских качеств, креативности, восемь процентов - на профессиональное обучение, шесть процентов - на тренинги по психологии и эзотерике. Еще три процента оборота приходится на площадки, которые предлагают услуги репетиторов и подготовку по школьной программе, два процента - на интернет-курсы, посвященные спорту, красоте, еще около двух процентов - на сайты по рукоделию и разным хобби.

По величине расходов второе место после иностранных языков занимают курсы по психологии и эзотерике - граждане тратят на них 8,7 тысячи рублей в год. На третьей строчке - курсы по спортивной подготовке и уходу за собой - 7,7 тысячи рублей в год.

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