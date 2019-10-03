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03.10.2019 14:12
Рубрика: Общество

Астрономы открыли крайне редкие планетные туманности

Текст: Денис Передельский
Фото: Minniti et al., Andres Bello National University in Chile Фото: Minniti et al., Andres Bello National University in Chile
Фото: Minniti et al., Andres Bello National University in Chile

Сразу четыре ранее неизвестные планетные туманности обнаружили астрономы из Чили и Аргентины. Если статус новых объектов будет подтвержден, то общее количество подобных туманностей, известных науке, возрастет вдвое.

Об открытии рассказывает Phys.org, а сама авторская статья размещена на сервере препринтов arXiv. Речь идет об объектах, которые пока мало изучены.

Фото: NASA / JPL-Caltech
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Так называемые планетные туманности - это расширяющиеся скопления газа и пыли, которые были выброшены в процессе превращения звезды в красный гигант или белый карлик.

Они сравнительно редки - до сих пор было известно лишь четыре таких объекта. Все они были обнаружены в Млечном Пути, причем за последние 20 лет ученые не нашли ни одной такой туманности.

Однако в новом исследовании авторы заявляют, что им удалось открыть еще четыре планетных туманности, изучение которых поможет лучше понять механизм химической эволюции звезд и галактик.

Команда астрономов во главе с Данте Миннити из Национального университета имени Андре Белло в Чили искала туманности в известных галактических шаровых скоплениях.

В результате было обнаружено четыре потенциальных кандидата на это звание: потенциальная туманность PN SB 2 в шаровом кластере Minni 06; туманность PN G354. 9-02.8 в кластере Minni 11; туманность PN G356.8-03.6 в кластере Minni 28 и туманность PN Pe 2-11 в кластере Minni 31.

Впрочем, сами исследователи признают, что необходимы дополнительные наблюдения. Только они позволят достоверно подтвердить, что обнаруженные объекты являются частью галактических шаровых скоплений.

Ученые намерены сосредоточиться на измерении радиальных скоростей, точных траекторий движения и параллаксов этих объектов для их идентификации и детального изучения физических свойств.

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