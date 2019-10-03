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Рубрика: В мире
Проект: Наука

У российской границы нашли мавзолеи Золотой Орды

Текст: Алексей Иванов
Фото: http://sko.gov.kz Фото: http://sko.gov.kz
Фото: http://sko.gov.kz

В Казахстане археологи обнаружили семь мавзолеев Золотой Орды XIV века, которые, по данным ученым, принадлежали представителям династии Джучи (Жошы хан) - старшего сына Чингисхана.

Фото: Александр Поготов / РИА Новости
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Как сообщается на официальном сайте Северо-Казахстанской области, открытие было сделано в Уалихановском районе, который граничит с Омской областью. В усыпальницах обнаружены золотые украшения, остатки мастерских, обжиговых печей и керамических сосудов, следы арыков.

Отмечается, что это открытие подтверждает гипотезу академика Алкея Маргулана о существовании в древности на территории Северного Казахстана памятников средневековой городской культуры.

Примечательно, что в нынешнем году исполняется 750 лет с момента образования Золотой Орды. Считается, что именно в 1269 году Улус Джучи получил полную самостоятельность от Монгольской империи, сохранив лишь формальную зависимость.

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