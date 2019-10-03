У российской границы нашли мавзолеи Золотой Орды

В Казахстане археологи обнаружили семь мавзолеев Золотой Орды XIV века, которые, по данным ученым, принадлежали представителям династии Джучи (Жошы хан) - старшего сына Чингисхана.

Как сообщается на официальном сайте Северо-Казахстанской области, открытие было сделано в Уалихановском районе, который граничит с Омской областью. В усыпальницах обнаружены золотые украшения, остатки мастерских, обжиговых печей и керамических сосудов, следы арыков.

Отмечается, что это открытие подтверждает гипотезу академика Алкея Маргулана о существовании в древности на территории Северного Казахстана памятников средневековой городской культуры.

Примечательно, что в нынешнем году исполняется 750 лет с момента образования Золотой Орды. Считается, что именно в 1269 году Улус Джучи получил полную самостоятельность от Монгольской империи, сохранив лишь формальную зависимость.