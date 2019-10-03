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03.10.2019 15:05
Рубрика: В мире

Ученые смоделировали последствия ядерной войны между Индией и Пакистаном

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американский журнал Science Advances опубликовал статью-исследование, созданную коллективом ученых из разных стран при университете Колорадо в Боулдере и университете штата Колорадо под названием "Быстрое расширение ядерных арсеналов Индии и Пакистана предвещает региональную и глобальную катастрофу".

Как полагают авторы работы, уже к 2025 году Индия и Пакистан могут иметь суммарно 400-500 единиц ядерного оружия мощностью от 12 килотонн ("Малыш", сброшенный на Хиросиму, имел мощность 13-18 килотонн) и до нескольких сотен килотонн.

Последствия столкновения двух ядерных держав высчитывались на суперкомпьютере RMACC Summit.

В работе исследуется сценарий, по которому Пакистан первым нанесет удар. Вероятность ядерного столкновения исследователи оценивают как "возможную", учитывая, что в период с получения странами независимости в 1949 году между ними уже было несколько войн, а также возможность ошибки или случайного пуска.

Фото: AP Photo/Richard Drew
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Как сказано в статье, опубликованной в Science Advances, если Индия использует 100 единиц стратегических вооружений для нападения на городские центры, а Пакистан -150 единиц, смертельные случаи могут достигать от 50 до 125 миллионов человек в каждой стране. От пожаров, вызванных ядерными ударами, может выделяться от 16 до 36 тераграммов углерода. Дым поднимется в верхние слои тропосферы, затем в стратосферу и распространится по всему миру в течение нескольких недель. Количество солнечного света, достигающего поверхности Земли, уменьшится на 20-35 процентов, что приведет к понижению температуры воздуха на планете в среднем на 2-5 градусов, а количество осадков сократится на 15-30 процентов. Чтобы восстановиться, Земле потребуется более десяти лет. Урожайность растений и воспроизводство живых существ снизятся на 15-30 процентов на суше и на 5-15 в океанах, что угрожает массовым голодом и дополнительной гибелью живых существ по всему миру.

В мире США В мире Юго-Восточная Азия Индия В мире Ближний Восток Пакистан
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