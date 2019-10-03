Новости

Гончаренко: Иногда нам стоит играть более умно 23:44
Письма Константина Симонова переданы в дар Могилевской области 23:30
В Шотландии официально запретили порку детей 22:29
В Австралии нашли останки гигантской летающей рептилии возрастом 96 млн лет 22:16
Ископаемое возрастом 50 миллионов лет изменило взгляд на эволюцию 21:37
Во льдах Энцелада найдена органика 21:36
Авиакомпания придумала способ сократить очереди в туалеты самолетов 21:08
На Алтае семилетний мальчик угнал иномарку и попал в ДТП 21:04
Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве 20:42
Путин: РФ и Китай никогда не работают и не дружат против кого-либо 20:42
Tesla установила новый рекорд продаж 20:40
Путин: РФ помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении 20:36
Путин: Россия выступает против создания новых военных блоков 20:21
Минск рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с ФРГ 20:17
В США назвали самый мощный самолет российских ВВС 20:00
В Крокус-Экспо наблюдается нашествие орков, друидов и других неведомых персонажей 19:51
Токаев: ни одна проблема в мире не решается без участия России 19:36
Путин поприветствовал Вышинского в Сочи 19:21
Президент Казахстана: Напряжение в Азии вызвано дефицитом доверия 19:20
Король Иордании: Россия играет ключевую роль во многих регионах мира 18:59
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации 18:56
Путин отметил исторический шаг Трампа в диалоге с КНДР 18:53
Путин рассказал, как в 90-е удалось избежать гражданской войны 18:52
"Матч ТВ" приобрел права на показ Евролиги и Еврокубка 18:38
Путин предложил создать организацию по безопасности в Персидском заливе 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 22:16
Рубрика: Общество

В Австралии нашли останки гигантской летающей рептилии возрастом 96 млн лет

Текст: Андрей Васильев

В Австралии найдены останки гигантской летающей рептилии, которая обитала около 96 миллионов лет назад, сообщает The Independent. Находка была обнаружена под слоем земли на обычной овечьей ферме.

Фото: Giuseppe Marrama from the Institute of Paleontology at the University of Vienna
Ископаемое возрастом 50 миллионов лет изменило взгляд на эволюцию

Палеонтологи считают, что останки принадлежат птерозаврам, самым ранним позвоночным животным, у которых развился мощный летательный аппарат. Птерозавр по-гречески означает "крылатая ящерица". Исследователи назвали птерозавра "Ферродрако", что в переводе с латыни означает "железный дракон".

У этого устрашающего существа был размах крыльев 4 метра, голова с хохолком длиной 60 сантиметров и удлиненные челюсти с острыми зубами. "Это был настоящий воздушный хищник. Этот птерозавр имеет большой гребень в передней части верхней челюсти, а также имеет гребень на нижней челюсти", - сказала Адель Пентланд, аспирант и палеонтолог в Технологическом университете Суинберна.

Фото: Francis Tackeray/Wits University
Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо

По словам Пентланд, крылатая рептилия жила в районе Винтона 96 миллионов лет назад "в хвойном лесу с пойменными и речными руслами", и вместе с ней в нем обитали динозавры зауроподы с длинной шеей, плотоядные тероподы, орнитоподы и анкилозавры.

В Австралии за всю историю были найдены 15 окаменелостей птерозавра. Скелет Ферродрако уже выставлен в австралийском музее эпохи динозавров. Дэвид Эллиотт, соучредитель музея, сказал, что открытие было одним из самых захватывающих в истории музея. "В районе Винтона было добыто большинство крупных окаменелостей динозавров в Австралии, поэтому скелет птерозавра вместе с гигантами, с которыми он сосуществовал, является огромным бонусом для науки, образования и регионального туризма", - сказал он.

Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, как в 90-е удалось избежать гражданской войны
Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве
Минфин предложил повысить розничные цены на водку и коньяк
Париж: Устроивший бойню в штаб-квартире полиции конфликтовал с начальством
Главу Росгидромета Максима Яковенко освободили от должности