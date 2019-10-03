В Австралии нашли останки гигантской летающей рептилии возрастом 96 млн лет

В Австралии найдены останки гигантской летающей рептилии, которая обитала около 96 миллионов лет назад, сообщает The Independent. Находка была обнаружена под слоем земли на обычной овечьей ферме.

Палеонтологи считают, что останки принадлежат птерозаврам, самым ранним позвоночным животным, у которых развился мощный летательный аппарат. Птерозавр по-гречески означает "крылатая ящерица". Исследователи назвали птерозавра "Ферродрако", что в переводе с латыни означает "железный дракон".

У этого устрашающего существа был размах крыльев 4 метра, голова с хохолком длиной 60 сантиметров и удлиненные челюсти с острыми зубами. "Это был настоящий воздушный хищник. Этот птерозавр имеет большой гребень в передней части верхней челюсти, а также имеет гребень на нижней челюсти", - сказала Адель Пентланд, аспирант и палеонтолог в Технологическом университете Суинберна.

По словам Пентланд, крылатая рептилия жила в районе Винтона 96 миллионов лет назад "в хвойном лесу с пойменными и речными руслами", и вместе с ней в нем обитали динозавры зауроподы с длинной шеей, плотоядные тероподы, орнитоподы и анкилозавры.

В Австралии за всю историю были найдены 15 окаменелостей птерозавра. Скелет Ферродрако уже выставлен в австралийском музее эпохи динозавров. Дэвид Эллиотт, соучредитель музея, сказал, что открытие было одним из самых захватывающих в истории музея. "В районе Винтона было добыто большинство крупных окаменелостей динозавров в Австралии, поэтому скелет птерозавра вместе с гигантами, с которыми он сосуществовал, является огромным бонусом для науки, образования и регионального туризма", - сказал он.