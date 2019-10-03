В Германии офисные работники берут отпуск для подработки на Октоберфесте

В баварском Мюнхене полным ходом идет подготовка к Октоберфесту - крупнейшему не только в Германии, но и во всем мире фольклорному фестивалю, известному в просторечии как праздник пива. Как подсчитали накануне немецкие экономисты, 16 дней народных гуляний создадут примерно 13 тысяч рабочих мест. И претендуют на них далеко не одни безработные студенты. "РГ" выяснила, почему офисные работники и даже боссы на время Октоберфеста массово меняют официальный дресс-код на трахтены и дирндли (национальные костюмы), подаваясь в простые официанты в палатках на "лугу Терезы".

Дело в том, что такая подработка приносит очень неплохой заработок. На Октоберфесте требуется самый разнообразный люд - от продавцов соленых бубликов - брецелей и фотографов до врачей и контролеров с алкотестерами, измеряющих уровень опьянения гостей праздника и фиксирующих цифры в специальных памятных грамотах. На одном из сайтов с описанием вакансий можно встретить забавные пометки в духе времени - например, о том, что для жарки мяса у мангала, к сожалению, нет возможности нанять вегетарианцев.

14 часов подряд вы носите по 15 пивных кружек весом под 30 кило

Конечно, самая большая удача выпадает счастливчикам, которым удается отхватить работу официанта в одной из пивных палаток. Через них проходят каждый год более шести миллионов человек. За две с небольшим недели здесь можно заработать в среднем от пяти до десяти тысяч евро (более 700 тысяч в пересчете на рубли по нынешнему курсу), причем львиную долю дохода составляют чаевые. "У нас это довольно популярная фишка, другое дело, что не всем везет: уже к началу лета все вакансии, как правило, разбирают, - поделился с "РГ" берлинец Михаэль, менеджер в "обычной жизни", которому прошлой осенью довелось поработать на Октоберфесте. - К тому же далеко не каждому такая работа по плечу - причем буквально. Представьте, что четырнадцать часов подряд вы носите по пятнадцать пивных кружек общим весом под 30 кило. За день набегает десятка два километров. Не случайно на форумах советуют запастись удобной обувью и хотя бы за неделю потренироваться на кувшинах с водой". Другой собеседник "РГ" рассказал о своем знакомом - служащем бундесвера, который тоже мечтал устроиться на Октоберфест, но отлучиться со службы у него, судя по всему, не вышло.

Что неудивительно, ведь порядки в Германии на этот счет довольно строги. Как правило, для поездки на Октоберфест немцы берут отпуск. Михаэлю удалось договориться с начальником, который позволил ему отлучиться за свой счет. Немецкие юристы признают, что это самый разумный из вариантов. Ведь по трудовому законодательству "во время оплачиваемого отпуска сотрудникам запрещено заниматься деятельностью, не совместимой с его задачами и целями". А после тяжелого физического труда ударникам бахусовых подношений, как правило, требуется еще столько же времени на полноценное восстановление. Многие от переутомления заболевают, а кто-то берет и фиктивный больничный. С такими эксцессами руководство компаний активно борется. Как пишет портал mittelstand-nachrichten.de, многие обращаются в частные детективные агентства. Они проверяют сотрудников и собирают против них доказательства, которые начальство может использовать в суде. "То, что со стороны может казаться небольшой уловкой, на деле является серьезным нарушением и основанием для увольнения", - цитирует издание главу одного из крупнейших в стране детективных бюро Йохена Майсмана. В профессиональном сленге его коллег даже появился термин "полевое досье" - с намеком на площадку "Терезин луг", где проходит Октоберфест.

Как вам это?

В Москве вопрос "А ты бы пошел в официанты?" вопреки ожиданиям не поверг в задумчивость ни офисных, ни творческих работников, ни менеджеров ресторанного бизнеса. Выяснилось: что немцу хорошо, то чаще всего и русскому даже еще лучше. Особенно когда можно "непыльно" подработать.

Евгений Архипов, менеджер Гильдии официантов России

- Это нормальная практика, когда офисные работники идут на заработки в нашу сферу. На праздники и крупные мероприятия ресторанам всегда требуется "усиление". И не только ресторанам. Официанты могут потребоваться, например, на деловых конференциях. Возьмем форум "Синергия", где гостям предлагают закуски и напитки в перерывах между сессиями. Штатные официанты ресторанов заняты повседневной работой, поэтому и требуются люди со стороны. Это могут быть и студенты, и клерки, почему нет? Абсолютно любой человек. Главное, чтобы он умел и хотел работать. Внешние данные тоже важны. У менеджеров в этой сфере наметанный глаз, они довольно быстро определяют, кто сможет быть официантом, а кто - нет. Постепенно появляется база проверенных людей, которых постоянно приглашают на эту работу. Основная мотивация персонала - деньги. Дневной заработок может составить 2-3 тысячи рублей.

Надежда Устинова, директор по персоналу кафе "Шоколадница"

- Есть кейсы, когда работник офиса переходит на должность бариста или официанта. Офисным сотрудникам чаще всего кажется, что на подобных позициях больше творчества и свободы. Ведь каждый день встречаются новые люди, новые истории. Впрочем, в нашей сети случаев перехода из клерков в официанты немного. Зато большинство наших территориальных управляющих - бывшие официанты или бариста.

Роман Вохров, автомеханик

- Ресторанная работа - отличный способ перезагрузиться, попробовать себя в чем-то новом. Помню, когда у меня был график "два через два", я и сам пошел в бариста. Конечно же, навыков не было, пришлось учиться. Было интересно узнать много нового о сортах кофе, о том, как делать рисунки на молочной пене, какие есть виды чая и как его лучше заварить. В общем, целая философия. Невероятно занятная штука, тем более что обучение бесплатное и трудоустройство почти гарантированно. Не сказать, что я много заработал за барной стойкой. Но опыт и новые знания, которые я там приобрел, быть может, даже важнее денег.

Денис Спринчанэ, главный редактор портала sarinform.ru

- На короткое время это приемлемый вариант. Работа активная, в чем-то интересная, как говорят, не пыльная. Дает возможность завести новые знакомства, узнать что-то новое о приготовлении блюд и напитков, о ритуалах. К тому же, насколько я знаю, приносит неплохой доход, а это тоже никогда не помешает.

Равиля Исхакова, менеджер крупного российского банка:

- Никогда в жизни не пошла бы в официанты ни на каком фестивале. Опыт такой работы я уже имею и ничего хорошего в нем не вижу. Пока училась пять лет в университете, всего хлебнула. Пьяные лица, необходимость подносить посетителям и в таком состоянии все, что потребуют, а к ночи ноги едва передвигаются. Большие доходы официантов - это миф.

Подготовил Сергей Бабкин

А в это время

В Москве фестиваль - гастрономический

Гастрономический фестиваль открывается сегодня в в столице в рамках "Золотой осени". С 4 по 13 октября он пройдет по всему городу на полутора тысячах площадках.

Вот таким сельским пейзажем встречают посетителей в эти дни площадь Революции. Фото: Сергей Михеев.

Но Красная площадь принимает его впервые. Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России, очень рад этому обстоятельству: "Хватит нам завидовать тому, какая вкусная и экологически здоровая еда на Западе. Давайте лучше по достоинству оценим свою продукцию. Дальневосточные деликатесные морепродукты, например, теперь не только уходят на экспорт, на фестивале их не первый год могут попробовать и москвичи". Впрочем, привезут в столицу не только рыбу, устриц, раков, красную и черную икру и 230 видов рыбы, но и более 100 наименований мясной продукции, 120 видов сыров и молочной продукции, широкий ассортимент сезонных овощей и фруктов. Места для лучших производителей этих продуктов из всех регионов предоставили 22 столичных рынка. Купить их здесь можно дешевле, чем обычно в столичных магазинах. Не менее важно что этот фестиваль помогает развивать и продвигать в массы гастрономическую культуру. Готовясь к нему, повара 125 лучших ресторанов города освоили множество новых угощений, приготовленных по историческим рецептам, но с использованием новых технологий. Гости смогут, например, попробовать копченый брискет - копченую в течение 16 часов мраморную говядину, пряный тыквенный суп, щучьи котлеты в горячем хлебе, бургеры с креветками и другие необычные блюда. И еще одно новшество "Золотой осени": в ее рамках пройдет еще один фестиваль - "Русская лоза". Это значит, что все кулинарные изыски впервые можно попробовать не всухую, а, например, с бокалом вина. Тоже своего, российского. Винные заводы Крыма, Краснодарского края, Волгоградской области, Ростова-на-Дону и других регионов привезли множество вин. Эксперты уверяют: среди них есть просто отменные. "И их тоже нужно продвигать, - уверен Игорь Бухаров. - Это наиболее эффективный путь ухода от крепких напитков. Водка, как говорил Макаревич, честный продукт: стоит недорого, выпил и пьян. Но нам же не это нужно!"

Подготовила Любовь Проценко