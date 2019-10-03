В Госдуме объяснили, какие льготы предлагаются для "жертв перестройки"

Депутат рассказал, что отправил свое обращение накануне. Ряд коллег из разных фракций, по его словам, поддерживают его инициативу.
Какие именно льготы предлагаются для "жертв перестройки"?
- Официальное признание и формирование этой льготной категории - это уже большой плюс, - сказал Чернышов. - Ведь страницы истории, когда государственный корабль потерпел крушение, иногда выдаются за наши победы, но это не так.
В обращении министру депутат предложил сформировать категорию, и если в Минтруде ответят согласием, тогда, по его словам, можно будет вести уже более предметный разговор.
По мнению инициатора, в случае поддержки идеи можно будет обсуждать, в частности, расширение возможностей для льготников при санаторно-курортном лечении.
- Например, больше дней они смогут проводить в санатории, - уточнил парламентарий. - Кроме того, таким гражданам можно давать больше возможностей для отдыха, так как в период, о котором идет речь, было подорвано их здоровье.
Надо будет расширять возможности, связанные с лечением "жертв перестройки", добавил Чернышов. К примеру, предоставлять дополнительный день для прохождения диспансеризации.
- И, конечно же, это увеличение пенсии, - подчеркнул депутат. - Настолько, насколько будет возможность у государства.
В своем обращении к министру Чернышов указал, что больше всего в перестроечное время пострадали молодые люди в возрасте от 25 до 45 лет. Эта категория и должна стать льготной - причем какой-либо имущественный ценз (например, определенный "потолок" зарплаты) для получения льгот вводить не следует, уточнил он "РГ"
- Я предлагаю ввести заявительный формат - то есть оформление льгот по заявлению в МФЦ или на сайте госуслуг, - рассказал он. - Эту возможность следует дать всем гражданам, которым было от 25 до 45 лет. А те люди, которые разбогатели в перестройку, вряд ли пойдут писать эти заявления.
Почему вообще надо вводить льготы? В обращении к Топилину Чернышов объяснил, что данный период в истории нашей страны оказался крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой. Многие "жертвы перестройки" умерли в раннем возрасте или приобрели тяжелые заболевания. Тем, кто выжил, и нужно оказать меры социальной поддержки.