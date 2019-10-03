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03.10.2019 13:22
Рубрика: Власть

В Госдуме объяснили, какие льготы предлагаются для "жертв перестройки"

Текст: Татьяна Замахина
Зампред комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести новую льготную категорию - "жертвы перестройки". С таким предложением депутат обратился к главе Минтруда Максиму Топилину. В разговоре с "РГ" инициатор объяснил, какие именно льготы должны будут, по его мнению, получить данные лица.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Депутат рассказал, что отправил свое обращение накануне. Ряд коллег из разных фракций, по его словам, поддерживают его инициативу.

Какие именно льготы предлагаются для "жертв перестройки"?

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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- Официальное признание и формирование этой льготной категории - это уже большой плюс, - сказал Чернышов. - Ведь страницы истории, когда государственный корабль потерпел крушение, иногда выдаются за наши победы, но это не так.

В обращении министру депутат предложил сформировать категорию, и если в Минтруде ответят согласием, тогда, по его словам, можно будет вести уже более предметный разговор.

По мнению инициатора, в случае поддержки идеи можно будет обсуждать, в частности, расширение возможностей для льготников при санаторно-курортном лечении.

- Например, больше дней они смогут проводить в санатории, - уточнил парламентарий. - Кроме того, таким гражданам можно давать больше возможностей для отдыха, так как в период, о котором идет речь, было подорвано их здоровье.

Надо будет расширять возможности, связанные с лечением "жертв перестройки", добавил Чернышов. К примеру, предоставлять дополнительный день для прохождения диспансеризации.

- И, конечно же, это увеличение пенсии, - подчеркнул депутат. - Настолько, насколько будет возможность у государства.

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В своем обращении к министру Чернышов указал, что больше всего в перестроечное время пострадали молодые люди в возрасте от 25 до 45 лет. Эта категория и должна стать льготной - причем какой-либо имущественный ценз (например, определенный "потолок" зарплаты) для получения льгот вводить не следует, уточнил он "РГ"

- Я предлагаю ввести заявительный формат - то есть оформление льгот по заявлению в МФЦ или на сайте госуслуг, - рассказал он. - Эту возможность следует дать всем гражданам, которым было от 25 до 45 лет. А те люди, которые разбогатели в перестройку, вряд ли пойдут писать эти заявления.

Почему вообще надо вводить льготы? В обращении к Топилину Чернышов объяснил, что данный период в истории нашей страны оказался крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой. Многие "жертвы перестройки" умерли в раннем возрасте или приобрели тяжелые заболевания. Тем, кто выжил, и нужно оказать меры социальной поддержки.

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