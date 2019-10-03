В Японии тысячам жителей рекомендовано эвакуироваться из-за угрозы оползней

На острове Сикоку около 20 тысяч жителей города Сусаки (префектура Коти) получили от властей рекомендации об эвакуации из-за угрозы оползней, вызванных ливнями.

В четверг утром за час здесь выпало около 120 мм осадков, в результате ряд улиц оказался затоплен, сообщает телекомпания NHK. По данным национального метеорологического управления Японии, в западных регионах страны днем ожидается до 200 мм осадков, пишет ТАСС.

Причиной сильных ливней в Японии стал циклон, который образовался под воздействием тайфуна "Митаг". Этот тропический шторм ранее обрушился на Южную Корею, где его жертвами стали четыре человека.