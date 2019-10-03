Новости

Жертвами тайфуна "Митаг" стали четыре жителя Южной Кореи 05:21
В Бурятии из желудка девушки извлекли 2 кг волос 05:14
Леди Гага удивила поклонников необычным названием нового альбома 05:05
КНДР подтвердила запуск новейшей баллистической ракеты с подлодки 04:33
В Хабаровском крае пропали два рыбака 04:26
Япония отправит на МКС своего человекоподобного робота 04:22
Две ракеты упали в "зеленой зоне" столицы Ирака 04:20
Приморский нацпарк рассекретил "невидимого" леопарда на своем фото 04:15
ДТП в Гонконге привело к ранению 14 человек 03:50
Видео: США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman 03:43
Мексиканцы устроили беспорядки во время марша памяти 03:30
Лавров: "Формула Штайнмайера" является уступкой и "плана Б" не будет 03:00
СМИ: Волкер встречался с представителем фирмы сына Байдена 02:53
В США сотруднице полиции дали 10 лет тюрьмы за убийство темнокожего 02:40
Посетительница зоопарка в США станцевала в вольере со львом 01:58
Фондовый рынок США обрушился из-за неопределенности 01:50
В США семь человек погибли при крушении самолета времен Второй мировой войны 01:46
Армия Ирака приведена в состояние боевой готовности из-за беспорядков 01:28
Власти США будут брать пробы ДНК у нелегальных мигрантов 01:28
США готовы ввести пошлины на сыр и вино из Европы 00:32
Задержаны подозреваемые в стрельбе в немецком Абенсберге 00:07
В Гонконге полиция разогнала митингующих слезоточивым газом 02.10.2019
В Подмосковье грузовик насмерть сбил крокодила 02.10.2019
Трамп пообещал наладить отношения с Россией 02.10.2019
Хор Валаамского монастыря выступил в Минске под куполом храма 02.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 05:21
Рубрика: В мире

Жертвами тайфуна "Митаг" стали четыре жителя Южной Кореи

Четыре человека стали жертвами непогоды в Южной Корее. На страну в среду обрушился тайфун "Митаг".

Фото: REUTERS/ISSEI KATO
Почти 60 тысяч домов остались без света в Японии из-за тайфуна "Тапа"

Днем ранее он изрядно потрепал Тайвань, принеся на остров ураганный ветер и ливни. В ряде городов были закрыты правительственные учреждения, отменены занятия в школах.

На острове Чеджудо и в других районах Республики Корея были эвакуированы свыше полутора тысяч человек. Авиакомпании отменили более 300 рейсов, сообщает ТАСС.

Сейчас сформировавшийся над Тихим океаном тропический циклон находится над южной частью Японского моря и смещается на северо-восток.

В мире Восточная Азия Южная Корея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК предъявил обвинение командиру самолета, сгоревшего в Шереметьево
Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает
В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17
В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду
В Японском море пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР