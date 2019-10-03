Жертвами тайфуна "Митаг" стали четыре жителя Южной Кореи

Четыре человека стали жертвами непогоды в Южной Корее. На страну в среду обрушился тайфун "Митаг".

Днем ранее он изрядно потрепал Тайвань, принеся на остров ураганный ветер и ливни. В ряде городов были закрыты правительственные учреждения, отменены занятия в школах.

На острове Чеджудо и в других районах Республики Корея были эвакуированы свыше полутора тысяч человек. Авиакомпании отменили более 300 рейсов, сообщает ТАСС.

Сейчас сформировавшийся над Тихим океаном тропический циклон находится над южной частью Японского моря и смещается на северо-восток.