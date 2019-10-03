В Ираке погибли 19 человек, более тысячи пострадали в беспорядках

В ходе беспорядков в городах Ирака погибли минимум 19 человек, как манифестанты, так и силовики, еще более тысячи получили ранения. Об этом заявила иракская Высшая комиссия по правам человека.

Протесты против безработицы, плохих условий жизни, коррупции, недостатка медицинской помощи начались в Багдаде и других крупных городах в населенной преимущественно шиитами южной части Ирака 1 октября. Манифестанты потребовали отставки правительства во главе с премьер-министром Аделем Абдельем Махди, создания рабочих мест, улучшения качества очистки питьевой воды.

По некоторым данным, против демонстрантов в отдельных случаях использовались боевые патроны, из-за чего погибли 19 человек в центре Багдада. В городе Наджаф охранники административных учреждений также открыли стрельбу на поражение по демонстрантам.

Ввиду беспорядков Иран закрыл два погранперехода, а также ввели в Ирак бригаду Корпуса стражей исламской революции для помощи в подавлении протестов и обеспечения безопасности, сообщают иракские СМИ. По их данным, посольство США эвакуировало дипломатов из посольства, расположенного в "зеленой зоне" - так называется правительственный район в Багдаде.

Минувшей ночью в Багдаде, а также еще в нескольких городах был введен комендантский час.

Есть предположение, что нынешние протесты организованы Муктадой ас-Садром, лидером радикального шиитского движения "Армия Махди". Его сторонники регулярно организуют беспорядки в различных городах Ирака с 2004 года. Как поясняют эксперты, в последние годы ас-Садр организует протесты против иракских властей, которые после нескольких дней беспорядков заканчиваются жестким подавлением и массовыми арестами, сопровождаемыми допросами с применением пыток. При этом многие сходятся во мнении, что выводя людей на улицы, ас-Садр преследует собственные интересы, используя людей как инструмент давления в переговорах с оппонентами.

При этом главной причиной нынешних протестов, как и предыдущих (например, в 2016 году), стало крайне плачевное состояние иракской экономики и политики. Нынешние власти федеративной парламентской республики Ирак сформированы по американскому плану, который фактически не позволяет проводить какие-либо реформы. Премьер-министр Ирака - шиит, президент - курд, а спикер Национальной ассамблеи (парламента) - суннит. Плюс сильное влияние имеет шиитский духовный лидер, великий аятолла Али аль-Систани, чья резиденция расположена в священном шиитском городе Наджаф. Учитывая постоянные интриги и склоки в правительстве и парламенте с его огромным числом фракций и партий плюс катастрофическую нехватку средств (большая часть бюджета уходит на бесконечную войну с терроризмом) изменить жизнь в разоренном войной Ираке к лучшем властям оказывается не под силу.

Между тем население беспокоят не столько интриги во власти, сколько отсутствие работы, медицинской помощи и даже нормальной питьевой воды, из-за чего в Ираке с его жарким климатом не редкость различные инфекции. Безработица вызвана тем, что компании, как местные, так и иностранные, предпочитают нанимать на работу либо высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, либо дешевую рабочую силу из Индии или Бангладеш. Для граждан Ирака никаких квот по работе законодательство не предусматривает.

Однако нынешние протесты чреваты усилением террористов, поскольку власти вынуждены отводить из северных суннитских провинций армейские части и спецназ для подавления выступлений в южных городах страны. Кроме того, отсутствие социальных реформ и сбор всех доходов Багдадом вызывает сильное раздражение, особенно в богатых нефтью южных шиитских провинциях. А такое недовольство чревато уже серьезным взрывом народного негодования.