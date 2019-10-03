В Киеве проходит митинг против согласования "формулы Штайнмайера"

В Киеве проходит митинг против согласования украинскими властями так называемой "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Активисты собрались на майдане, передает издание strana.ua. Протестующие держат транспаранты с лозунгами и украинские флаги. Участники митинга уверяют, что в результате реализации "формулы Штайнмайера" пострадает суверенитет Украины.

По некоторым данным, недовольные также вышли на улицы Харькова, Львова и Мариуполя. Как правило, это группы по несколько десятков человек.

Напомним, что 1 октября контактная группа по Донбассу на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.