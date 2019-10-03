В Крокус-Экспо стартуют нарядные выходные. В павильоне №3С с 3 по 6 проходит фестиваль Comic Con Russia, где гостей ждут премьеры комиксов и фильмов, кибертурниры и косплей-шоу.

5 октября в кинозале фестиваля Disney покажет материалы по долгожданным фильмам: "Малефисента: Владычица тьмы", "Мулан", "Звездные Войны: Скайуокер. Восход", "Черная Вдова", "Вперед" и "Холодное сердце II". Попасть в кинозал могут все посетители выставки, правда количество мест в нем ограничено. Если планируете - занимайте очередь заранее. На просмотре запрещено пользоваться телефонами и другими снимающими устройствами - их придется сдать в камеру хранения перед входом в кинозал.

Специальными гостями выставки станут звезды современного кинематографа и гемдизайна Мадс Миккельсен и Эндрю Скотт. В субботу 5 октября гостей ждет встреча с легендарным геймдизайнером и героем тысячи мемов - Хидео Кодзима. Создатель культовой серии Metal Gear вместе с Мадсом Миккельсеном представит со сцены свое новое творение - Death Stranding. Самые удачливые посетители смогут сфотографироваться со звездой.

Впрочем объектов для создания восхитительных селфи на выставке хоть отбавляй. Каждый найдет себе героя по душе.

По давней традиции Comic Con Russia делит выставочные площади с выставкой Игромир, на которой демонстрируются последние достижения игровой индустрии и гаджеты, необходимые любителям игр. Среди них игровые приставки, компьютеры, специальные игровые мониторы, клавиатуры, наушники, джойстики - всего не перечислить. Киберспорт, набирающий обороты, занятие серезное и требует топовой экипировки.

Многие производители предлагают посетителям не только посмотреть, но и попробовать свои гаджеты в деле.

Для тех, кому гаджетов на Игромире покажется мало, в павильоне №1 почти в те же сроки (4-5 октября) проходит масштабная интерактивная выставка "М.Видео Electronics Show 2019". Там помимо топовых моделей телефонов, таких как долгожданный Samsung Galaxy Fold, можно посмотреть кино в онлайн-кинотеатре (и получить промокод на льготную подписку), выпить совсем не виртуального кофе с халвой, погладить рубашку новейшими утюгами, попробовать свежевыжатый сок собственного приготовления и даже попылесосить новейшими моделями пылесосов.