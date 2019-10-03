В Лос-Анджелесе запретили пластиковые трубочки

Власти Лос-Анджелеса запретили ресторанам, барам и заведениям быстрого питания предлагать своим клиентам пластиковые трубочки к напиткам. Теперь официант может выдать соломинку только по личной просьбе посетителя, если тот догадается это сделать.

Новые правила были приняты в рамках начатой в прошлом году губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом борьбы с пластиком. В ноябре 2018 года он подписал закон о сокращении использования трубочек в ресторанах. В Лос-Анджелесе пошли дальше, распространив ограничения также на сети быстрого питания. Штрафы пока предусмотрены небольшие - 25 долларов за нарушение, но не более 300 долларов в год.

Полный запрет в Калифорнии ввели на данный момент лишь Малибу и Сан-Франциско, а за пределами штата к этой инициативе присоединились Сиэтл и Вашингтон.

Согласно отчету Lonely Whale Campaign, ежедневно в мире выбрасывается порядка 500 миллионов пластиковых трубочек, что составляет 4 процента всех пластиковых отходов. Их разложение может занять тысячи лет, предупреждают экологи.

В Калифорнии это четвертый по распространенности мусор после окурков, упаковок от еды, крышек, пакетов и пластиковой посуды.