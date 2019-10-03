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03.10.2019 20:34
Рубрика: Культура

Сколько красок по горизонтали?

В Музее архитектуры имени Щусева открылась экспозиция Рихарда Пауля Лозе и Владимира Андреенкова
Текст: Мария Воронова
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)
Совершенно поразительно, как два незнакомых человека из двух непохожих миров начинают думать в одном направлении. Одному и другому воображение подсказывает вертикали и горизонтали, которые потом пересекаются во времени.
И Рихард Пауль Лозе, и Владимир Андреенков исследовали линии и цветовые переходы. Фото: предоставлено пресс-службой Музея архитектуры им. Щусева. И Рихард Пауль Лозе, и Владимир Андреенков исследовали линии и цветовые переходы. Фото: предоставлено пресс-службой Музея архитектуры им. Щусева.
И Рихард Пауль Лозе, и Владимир Андреенков исследовали линии и цветовые переходы. Фото: предоставлено пресс-службой Музея архитектуры им. Щусева.

Один - крупнейший последователь цюрихского "конкретного искусства". Другой - советский нонконформист, отделенный от мировой арт-сцены "железным занавесом". 45-летию со дня встречи представителей двух разных миров посвящена экспозиция "Вертикаль - Горизонталь: Рихард Пауль Лозе - Владимир Андреенков". Выставка открылась в Музее архитектуры имени А.В. Щусева при участии посольства Швейцарии в России, швейцарского совета по культуре Pro Helvetia и галереи Нади Брыкиной.

Диалог двух художников, который они вели на языке авангарда, продолжался, когда официально эпоха авангарда завершилась

Придирчивый посетитель может задаться вопросом: "При чем же здесь архитектура?" На первый взгляд, действительно, ни при чем: в работах швейцарского и советского художников не было даже намека на зарисовки каких-либо архитектурных сооружений. Однако стоит лишь задуматься о таких простых понятиях, как горизонталь и вертикаль, об их соотношении и противостоянии друг другу, с которых начинается любое архитектурное изыскание, - и все становится на свои места. Идея сходства в том, что творчество начинается с линии.

И Рихард Пауль Лозе, и Владимир Андреенков исследовали линии и цветовые переходы. Правда, швейцарец заинтересовался конструктивистским направлением в 1940-е под влиянием голландцев Барта ван дер Лека и Тео ван Дусбурга, а советский художник стал разрабатывать "Вертикали" тридцатью годами позже. Можно сказать и так: подобный временной разрыв случился из-за "железного занавеса", отделявшего советских художников от зарубежных. Советские художники существовали в вакууме, прокладывали творческие пути на ощупь, узнавали о единомышленниках и тенденциях из каталогов и брошюр, которые удавалось достать.

Фото: AP
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Владимиру Андреенкову повезло: он встретился с Рихардом Паулем Лозе 13 августа 1974 года, и эта встреча положила начало творческой дружбе, которой не могли помешать ни незнание языка, ни политические преграды. Хотя именно по этим причинам мастерам не удалось насладиться личным общением. Швейцарского живописца не стало в 1988 году. "Важно, что диалог двух художников, который они вели на языке авангарда, продолжался, когда официально эпоха авангарда завершилась", - заметила директор Музея архитектуры им. Щусева Елизавета Лихачева.

Рихард Пауль Лозе искал возможности познакомиться с советским коллегой, чьи работы он отметил на выставке "Шесть советских художников" в престижной галерее Рене Циглер в Цюрихе. Его, пионера графического дизайна, который всегда стремился подкрепить свои художественные наблюдения вычислениями и логикой, заинтересовала концепция произведений Андреенкова. Тот подходил к своим вертикалям, скорее, на духовно-интуитивном уровне, нежели опирался на математические расчеты. Центральной темой его творчества стали цвет, форма и ритм, которыми умело играть может только настоящий мастер.

В отличие от Лозе, предпочитавшего печатать свои произведения, Андреенков использовал тушь, гуашь и карандаши. Эту разницу в технике особенно любопытно наблюдать на выставке в Аптекарском приказе, где собраны работы художников. Среди экспонатов можно увидеть не только полотна, но и обложки, выполненные Рихардом Паулем Лозе, например, к брошюрам "Советский Союз: Люди, государство, экономика" или "Краткий экскурс в историю России". Расположившиеся с авангардными полотнами, эти работы приоткрывают эпоху, которая так быстро стала для нас "терра инкогнита".

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