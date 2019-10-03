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03.10.2019 19:46
Рубрика: В мире

Полиция зажигает

В Париже стражи порядка провели массовую акцию протеста, самую крупную за последние 20 лет
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Париж не удивишь разного рода шествиями, вспомним хотя бы регулярные выступления "желтых жилетов". Но такой необычной манифестации здесь не было минимум лет 20, а то и более того. Ее провели свыше 20 тысяч полицейских, которым, что немаловажно, вообще по статусу не полагается бастовать. Они собрались во французской столице со всех регионов страны по призыву отраслевых профсоюзов, чтобы выплеснуть на ее улицы накопившееся негодование. Так и назвали свой массовой марш по бульварам от Бастилии до площади Республики - "маршем гнева".
Десятки тысяч полицейских, недовольных условиями труда, вышли на улицы Парижа. Фото: Reuters. Десятки тысяч полицейских, недовольных условиями труда, вышли на улицы Парижа. Фото: Reuters.
Десятки тысяч полицейских, недовольных условиями труда, вышли на улицы Парижа. Фото: Reuters.

О том, что привело их в Париж, можно было судить по транспарантам и плакатам: "Полиция на последнем издыхании", "Оплатите наши сверхурочные!", "Не можем больше терпеть!"

И, действительно, местные стражи порядка испытывают постоянно растущую нагрузку. Ажаны измотаны, как физически, так и морально: начиная с 2015-го на Францию накатилась волна терроризма. А теперь вот уже почти год проходят еженедельные бурные выступления "жилетов", в которых активно участвуют разного рода "профессионалы хаоса" - антиглобалисты "черного блока" или ультралевые анархисты. Недаром одной из причин нынешнего марша стал пугающий рост самоубийств в среде сотрудников полиции.

Полицейские настаивают на том, чтобы им развязали руки и дали ­возможность навести порядок в проблемных пригородах

Чего требуют полицейские? В первую очередь улучшения условий труда. Как рассказывали манифестанты, помещения комиссариатов давно нуждаются в ремонте, у автомобилей подчас пробег в несколько сотен тысяч километров. Не хватает спецобмундирования, так что многим приходится покупать жилеты, наколенники и прочие защитные средства на свои кровные, заработанные подчас ценой травм и ранений. И это несмотря на то, что, по словам главы французского МВД Кристофа Кастанера, на эти нужды в бюджете был выделен дополнительно миллиард евро.

Фото: EPA
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Полицейские настаивают на том, чтобы им развязали руки и дали возможность навести порядок в проблемных пригородах, где давно уже возникли так называемые "зоны беспредела". Как поведал руководитель одного из профсоюзов Патрис Рибейро, "в ряде кварталов невозможно провести задержание или другую операцию, ибо сразу начинаются беспорядки: нам устраивают засады, обстреливают петардами и прочей пиротехникой". Хулиганистая молодежь окраин, наркодилеры не боятся ареста, ибо судьи систематически выносят условные наказания и многие злоумышленники и дня не проводят за решеткой. Не зря среди плакатов на марше был и такой: "Поднял руку на полицейского - сразу в тюрьму и надолго".

Еще одна причина фронды французских блюстителей порядка - планы правительства реформировать пенсионную систему, что предполагает отмену специальных режимов. Один из них - у полицейских. Сейчас они могут отправиться на заслуженный отдых, проработав 27 лет, но не ранее 52. Не исключено, что ситуация может поменяться и не в их пользу. Правда, в ходе парижского марша лидер самого влиятельного профобъединения полицейских Alliance Фабьен Ванхемельрик предупредил власти: "Не испытывайте наше терпение и лучше прислушайтесь к требованиям".

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