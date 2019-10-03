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03.10.2019 20:37
Рубрика: Культура

В продажу поступило "Механическое сердце" Питера Банзла

Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)
"Механическое сердце", Питер Банзл, перевод Алины Окуневой, "РОСМЭН", 2019

Юной леди Викторианской эпохи надлежит назубок знать правила этикета, быть вежливой, уметь поддержать светскую беседу, а еще - держать идеальную осанку и носить пышные платья. Только вот проблема: Лили, которая учится в английской академии для таких принцесс, становиться леди вовсе не хочется. Вообще-то она мечтает быть воздушным пиратом. Ну или, на худой конец, научиться у знаменитого иллюзиониста виртуозному взлому замков... Фантастические книжки про этих персонажей (а вместе с ними про Джека-прыгуна, Вампира Варни и так далее), которые присылает ей папа, - всемирно известный инженер-изобретатель, - единственная отдушина девочки в мире заносчивых сверстниц и учебников по вежливости и идеальной осанке.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости www.ria.ru
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Но вскоре и эта ниточка обрывается: отец во время полета на дирижабле внезапно пропадает без вести. Перед этим он передает письмо (в конверте - важный секрет) лису по имени Малкин, который должен доставить его Лили. Но лис не обычный, а механический: его время от времени требуется заводить ключом. Для героев книги, впрочем, ничего удивительного в этом нет - они спокойно существуют не только вместе с механическими животными, но и с механическими людьми, или механоидами. Причем и те и другие не просто бесчувственные машины, а разумные существа. Теперь девочке вместе с лисом и сыном часовщика Робертом предстоит непростое и опасное приключение - разгадать тайну своей семьи и узнать, что же все-таки случилось в ту ночь на дирижабле. Осложняется все жуткими людьми с серебряными глазами, которые почему-то преследуют компанию...

Захватывающую стимпанк-историю (чем-то по атмосфере напоминающую знаменитый "Золотой компас" Филипа Пулмана) написал режиссер и аниматор Питер Банзл. Это его первое произведение, но оно уже отмечено престижными литературными премиями и переведено более чем на десяток языков. На создание сюжета автора вдохновили свидетельства о первых механических роботах, которые существовали до Викторианской эпохи - в XVIII веке.

"Механическое сердце" из тех книг, в которых есть особенная атмосфера. Отвлекаться от нее не хочется.

- Они назывались "автоматоны" и представляли собой невероятное воплощение инженерной мысли. Могли выполнять простые задачи: например, написать свое имя или несколько поэтических строк, поиграть на музыкальном инструменте или показать карточный фокус. Я задумался, а что, если бы эти автоматоны стали бы настолько сложными, что смогли бы делать все что угодно? Могла бы в них появиться искра жизни? Могли бы они думать и чувствовать? И что это означало бы для их изобретателей и владельцев? - рассказывает Питер Банзл.

Несмотря на то что "Механическое сердце" адресовано юным читателям, писатель находит тот язык, на котором с подростками можно говорить о таких непростых вещах, как потеря и скорбь. Но книга не оставляет после себя горечи - напротив, ее ободряющий тон дарит надежду и уверенность в том, что верная дружба, честность и храбрость помогут даже в самую тяжкую минуту.

Отдельное удовольствие - красивейшая обложка, которую оценили уже многие любители книг. Существует, кстати, ее "движущаяся" версия, которую можно найти в Сети, - дети бегут, лисенок поспевает за ними, дирижабль летит, оставляя след в небе... Это еще больше погружает в загадочный и немного мистический мир, созданный автором.

А для тех, кому "Механическое сердце", что называется, зайдет, есть радостная новость - книга только первая в этой серии Питера Банзла. Всего история про Лили и ее друзей умещается в трилогию. Что ж, будем ждать продолжения.

Культура Литература Гид-парк
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