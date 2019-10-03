В "РГ" состоялся круглый стол на тему прав учеников и учителей в школе

Может ли учитель выгнать ребенка с урока? Оставят ли школьника на второй год из-за трех итоговых "двоек"? Когда педагог может выйти на досрочную пенсию? И кто должен платить за учебники и продленку? В "Российской газете" представили, пожалуй, одну из самых важных и полезных книг для всех участников школьной жизни: "Учителя и ученики: права и обязанности". Ее автор - зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, доктор педагогических наук Любовь Духанина. В книге простым и доступным языком даются ответы на самые острые вопросы, которые волнуют всех. Причем исключительно с опорой на законодательство Российской Федерации.

- Право на образование - одно из наших фундаментальных прав. И в системе образования человек проходит три стадии. Сначала он ученик, через некоторое время становится родителем. А кто-то еще имеет шанс стать учителем и наставником. И за каждой этой ролью закреплены самые разные права, свободы. Но одновременно социальные гарантии и ответственность. Поэтому эта книга реально нужна всем, - рассказала Любовь Духанина.

В ней две основные главы. Первая составлена для родителей и старшеклассников. Из нее, например, можно узнать о том, что ребенок имеет право устроиться на работу уже в 14 лет. И распоряжаться не только своей зарплатой, но и заслуженным отпуском. Он, между прочим, составляет 31 день в году.

Многие родители с удивлением прочитают, что домашнее задание (по освоению общеобразовательной программы) на каникулы ребенку - это нарушение его прав и свобод. Потому что цель каникул - профилактика переутомления обучающихся. То есть, ребенок не обязан в каникулы читать 10 параграфов и решать 33 примера из учебника.

Вторая половина книги - про учителей: их проблемы, вся "головная боль", связанная с нагрузкой, зарплатами, графиками работы. Здесь подробно расписано, к примеру, с каким стажем учитель может выйти на досрочную пенсию. Учитель может узнать, что он, оказывается, имеет право на 30-минутный перерыв. И вовсе не обязан вести шесть уроков подряд без отдыха и обеда. Более того, учитель имеет право взять годичный отпуск раз в десять лет.

- Учителя сегодня реально нуждаются в колоссальной поддержке. Это и вопрос снижения нагрузки, это и вопрос нехватки кадров, и, конечно, уровень заработной платы, который приводит к тому, что 34 процента учителей отвечают: они имеют сложности даже с покупкой одежды, - рассказала Любовь Духанина. - При этом 10 процентов учителей работают на две и более ставки. 61 процент - более одной ставки.

А еще есть проблема бесконечных проверок и отчетов, разнящийся от региона к региону системы аттестации, проблема повышения квалификации… и это далеко не весь список.

Что важно? Проблем в школе действительно много - и быстро они не решатся никогда. Но доступный, понятный абсолютно для всех - родителей, директоров школ, педагогов - "правовой путеводитель" может стать очень важным ключом к решению многих вопросов. Книга вышла в серии "Библиотечка "Российской газеты" тиражом 1200 экземпляров.

В ее презентации на круглом столе в "Российской газете" участвовали представители Госдумы, Министерства просвещения, Российской академии образования, Рособрнадзора, Высшей школы экономики, Ассоциации некоммерческих образовательных организаций регионов, Фонда "Национальные ресурсы образования". Мнение экспертов? Издание просто обязано стать бестселлером и дойти до каждой из 42 тысяч российских школ. А в идеале - и до каждого учителя, родителя и даже старшеклассника. В ней собраны ответы на миллион вопросов о школьной жизни. Подробные ответы на них, которые дали эксперты на круглом столе, можно будет прочитать в одном из ближайших выпусков тематической полосы "Образование", которая выходит по вторникам в ежедневном выпуске "РГ".