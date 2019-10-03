В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.

"Финляндия - счастливая страна", - заявил хозяин Белого дома, после чего хлопнул по ноге своего собеседника, передает издание The Newsweek. Главе финского государства явно не понравился фамильярный жест Трампа. Саули Ниинистё поспешил отмахнуться, но сдержанно промолчал.

Конфуз не ускользнул от внимания пользователей соцсети Twitter, которые начали активно комментировать поведение американского лидера и реакцию финна.

"Трамп известен своими неотесанными манерами", - написал один блогер. "Пожалуй, Саули Ниинистё будет целовать землю, когда вернется в Финляндию", - добавил другой. "Ему не мешало бы принять ванну после разговора с Трампом", - высказался еще один подписчик.