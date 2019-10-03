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03.10.2019 22:29
Рубрика: В мире

В Шотландии официально запретили порку детей

Текст: Андрей Васильев

В Великобритании впервые официально запретили порку детей. Это произошло в Шотландии после того, как депутаты местного парламента (84 голосами "за" и 29 "против") высказались за незаконность применения родителями детей подобного метода с применением физического наказания.

Фото: Photoxpress
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Закон предоставляет детям такой же уровень защиты от насилия, как и взрослым. Как отмечает The Daily Mail, депутаты наконец-то привели законодательство одной из стран Британии в соответствие с международными стандартами. "Физическому наказанию нет места в XXI веке", - заявил автор законопроекта Джон Финни. Ранее родителям и опекунам разрешалось использовать "разумную" физическую силу для укрепления дисциплины у детей. Законопроект был принят, несмотря на опрос службы YouGov, показавший, что 57 процентов взрослых шотландцев выступили против его принятия.

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Депутат парламента от шотландской лейбористской партии Мэри Фе приветствовала законопроект как "важный шаг вперед в защите прав детей", одновременно призывая к адекватному финансированию правительством страны изменений в законодательстве. "Необходима скоординированная кампания, чтобы родители, опекуны, учителя и социальные работники знали о последствиях проводимых изменений", - добавила Фе.

Конкретные меры наказания для родителей, которые продолжат порку своих детей, будут определены шотландским правительством.

В мире Европа Великобритания
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