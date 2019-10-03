В Шотландии официально запретили порку детей

В Великобритании впервые официально запретили порку детей. Это произошло в Шотландии после того, как депутаты местного парламента (84 голосами "за" и 29 "против") высказались за незаконность применения родителями детей подобного метода с применением физического наказания.

Закон предоставляет детям такой же уровень защиты от насилия, как и взрослым. Как отмечает The Daily Mail, депутаты наконец-то привели законодательство одной из стран Британии в соответствие с международными стандартами. "Физическому наказанию нет места в XXI веке", - заявил автор законопроекта Джон Финни. Ранее родителям и опекунам разрешалось использовать "разумную" физическую силу для укрепления дисциплины у детей. Законопроект был принят, несмотря на опрос службы YouGov, показавший, что 57 процентов взрослых шотландцев выступили против его принятия.

Депутат парламента от шотландской лейбористской партии Мэри Фе приветствовала законопроект как "важный шаг вперед в защите прав детей", одновременно призывая к адекватному финансированию правительством страны изменений в законодательстве. "Необходима скоординированная кампания, чтобы родители, опекуны, учителя и социальные работники знали о последствиях проводимых изменений", - добавила Фе.

Конкретные меры наказания для родителей, которые продолжат порку своих детей, будут определены шотландским правительством.